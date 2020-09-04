Роберт Дауни-младший заявил об уходе из Marvel

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Роберт Дауни — младший подтвердил в подкасте SmartLess, что не собирается больше появляться в фильмах киновселенной Marvel.

На прямой вопрос ведущего Джейсона Бейтмана о том, в какой стадии находятся его проекты со студией Marvel, 55-летний актер ответил: "Они все закончены".

Ранее ходили слухи, что он может вернуться к роли Железного человека в "Черной вдове".

Сам Дауни — младший еще в январе говорил о том, что вряд ли будет продолжать сотрудничество со студией.