Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Роберт Дауни-младший заявил, что уходит из киновселенной Marvel 

РИА Новости 3 часа назад
Роберт Дауни-младший заявил об уходе из Marvel
Фото: Marvel Studios Inc.
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Роберт Дауни — младший подтвердил в подкасте SmartLess, что не собирается больше появляться в фильмах киновселенной Marvel.
На прямой вопрос ведущего Джейсона Бейтмана о том, в какой стадии находятся его проекты со студией Marvel, 55-летний актер ответил: "Они все закончены".
Ранее ходили слухи, что он может вернуться к роли Железного человека в "Черной вдове".
Сам Дауни — младший еще в январе говорил о том, что вряд ли будет продолжать сотрудничество со студией.
Фильм "Черная вдова", главную роль в которой сыграла Скарлетт Йоханссон, выйдет в прокат 5 ноября 2020 года.
Видео дня. Советские актрисы, сменившие профессию на пике славы
Последние новости
"Никогда не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о Путине "Никогда не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о Путине Стали известны результаты вскрытия тела Валентины Легкоступовой Стали известны результаты вскрытия тела Валентины Легкоступовой "Я жила в испуге": Ляйсан Утяшева рассказала о насилии "Я жила в испуге": Ляйсан Утяшева рассказала о насилии
Актеры , Роберт Дауни , Скарлетт Йоханссон , Джейсон Бейтман , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда «Великолепного века» показала откровенные фото
Звезда «Великолепного века» показала откровенные фото
Актеры, которые потеряли роли из-за жадности
Актеры, которые потеряли роли из-за жадности
Как изменился звезда культового «Леона»
Как изменился звезда культового «Леона»
Видео
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Детали в известных фильмах, которые мало кто заметил
02:41
Детали в известных фильмах, которые мало кто заметил
Фильмы
Советские актрисы, сменившие профессию на пике славы
02:51
Советские актрисы, сменившие профессию на пике славы
Актеры
Откуда взялся Гена-Крокодил в «Блондинке за углом»
08:13
Откуда взялся Гена-Крокодил в «Блондинке за углом»
Актеры
Почему запретили фильм с Мордюковой и Быковым
44:15
Почему запретили фильм с Мордюковой и Быковым
Фильмы
Как Фрейндлих попала к Рязанову лишь с третьего раза
26:15
Как Фрейндлих попала к Рязанову лишь с третьего раза
Актеры
Чем разозлил родственников «Цой»
02:23
Чем разозлил родственников «Цой»
Фильмы
Роберт Дауни-младший объявил об уходе из Marvel
01:01
Роберт Дауни-младший объявил об уходе из Marvel
Актеры
Что стало с героями сказок, которых обожали женщины
03:24
Что стало с героями сказок, которых обожали женщины
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение