Роберт Дауни-младший объявил об уходе из Marvel

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В подкасте SmartLess известный актер Роберт Дауни — младший подтвердил, что больше не будет участвовать в фильмах киновселенной Marvel.

На прямой вопрос ведущего Джейсона Бейтмана о том, в какой стадии находятся его проекты со студией Marvel, 55-летний актер ответил: "Они все закончены".

Еще в январе ходили слухи о том, что вряд ли будет продолжать сотрудничество со студией.

Видимо, актеру надоела фантастике и теперь он готов к новым серьезным ролям.