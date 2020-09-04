Роберт Дауни-младший объявил об уходе из Marvel

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Роберт Дауни-младший заявил об уходе из Marvel 

Анастасия Иванова 2 часа назад
В подкасте SmartLess известный актер Роберт Дауни — младший подтвердил, что больше не будет участвовать в фильмах киновселенной Marvel.
На прямой вопрос ведущего Джейсона Бейтмана о том, в какой стадии находятся его проекты со студией Marvel, 55-летний актер ответил: "Они все закончены".
Еще в январе ходили слухи о том, что вряд ли будет продолжать сотрудничество со студией.
Видимо, актеру надоела фантастике и теперь он готов к новым серьезным ролям.
Ранее "Рамблер" показывал, как выглядят места из популярных фильмов.
Актеры , Видео , Роберт Дауни , Джейсон Бейтман
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