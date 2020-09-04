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Все сам: актеры, которые работают без каскадеров 

WomanHit.ru 10 часов назад
Актеры, которые работают без каскадеров
Фото: Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Протокол Фантом»
Их не пугает риск получить смертельную травму.
Мы привыкли к крутым спецэффектам, невозможным на первый взгляд трюкам и удивить нас становится все труднее. Но задумывались ли вы о том, что многие актеры отказываются от услуг дублеров и большую часть опасных сцен выполняют сами? Сегодня мы собрали список артистов «без страха и упрека», которые порой рискуют не только здоровьем, но и жизнью.

Том Круз

Наверное, список был бы неполным без Тома Круза, который в начале своей карьеры не отличался особым стремлением к съемкам в опасных сценах. Все изменилось, когда Крузу предложили роль во франшизе «Миссия невыполнима»: Круз сразу же отказался от дублеров и большую часть сцен до сих пор выполняет сам, пусть актеру почти 60 лет! Продюсеры невероятно боятся, что главный герой многомиллионной серии фильмов вдруг что-нибудь себе сломает, но Круз непреклонен — сам, так сам.

Джеки Чан

Самый травмированный актер Голливуда. В теле Джеки нет ни одной кости, которую бы голливудская легенда не сломал. И тут нет ничего удивительного: актер выполняет абсолютно все трюки самостоятельно.

Конечно, в особо опасных сценах продюсеры настаивают на том, чтобы на площадку вышел дублер, однако Джеки предпочитает принимать «огонь» на себя.

Самую страшную свою травму Чан получил во время съемок в фильме «Доспехи бога», где неудачное приземление принесло актеру черепно-мозговую травму: Джеки был на грани жизни и смерти, к счастью, врачам удалось спасти жизнь актеру, однако Джеки не остановился и до сих пор выполняет большую часть опасных трюков самостоятельно, за что в свое время получил специальную награду.

Джейсон Стейтем

Один из главных красавчиков мирового кинематографа также против собственной замены в опасных сценах. Стейтем стал синонимом типичного актера из боевиков, чего только стоит его роль во франшизе «Перевозчик», где Джейсон выполнил почти все трюки и драки без вмешательства каскадеров. Как и Чан, Стейтем был на краю смерти: один из автомобилей на съемках потерял управление и актер вместе с грузовиком упал в воду.

Актер среагировал моментально — открыл кабину и быстро выплыл на поверхность. Все обошлось.

Бастер Китон

Великий актер, главный конкурент Чарли Чаплина, еще в начале прошлого века стал одним из актеров, которые не боялись выполнять трюки самостоятельно. В то время продюсеры не могли позволить себе нанимать актеров и каскадеров из-за скромных бюджетов, поэтому даже такие звезды, как Бастер, соглашались работать при условии, что дублеров у них не будет.
Да, тогда не было взрывов и погонь на авто, которые сейчас мы видим в каждом втором фильме, однако картины прошлого не обходились без опасных сцен, взять, к примеру, множественные сцены падений Чаплина и самого Китона с различных балконов или в люки. Доходило до того, что Китону часто приходилось заменять других актеров в опасных сценах, так как у него лучше других получалось владеть своим телом.
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Комментарии
Актеры , Перевозчик , Миссия невыполнима , Том Круз , Джеки Чан , Чарли Чаплин
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