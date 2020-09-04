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Как Моргунов заказал актерам экскурсию на кладбище 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Как Моргунов заказал актерам экскурсию на кладбище
Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница»
Евгений Моргунов знаменит не только, как талантливый актер, но и как любитель острых шуток. Артист разыгрывал неизвестных ему людей с улицы, а еще чаще — своих коллег. Например, однажды он заказал им экскурсию на кладбище. Подробнее — в материале "Рамблера".
Артисты были на гастролях в Севастополе. Как-то раз с другим актером Моргунов вышел из гостиницы, чтобы пойти на местный рынок. Им попался инструктор райкома КПСС, который следил за тем, чтобы у артистов была насыщенная культурная программа.
На вопрос, куда они направляются Моргунов ответил:

"На кладбище, хотим поклониться могилам советских моряков".

Инструктор предложил актерам организовать автобусную экскурсию с сопровождением гида. Моргунов не растерялся и, задумав разыграть своих коллег, сразу согласился:

"Все наши артисты хотели бы поехать! Санаев, Ладынина, Вицин, Мартинсон".

Экскурсию запланировали на утро — половину 8. На следующий день к гостинице подъехал автобус с гидом. Из всех актеров передали только одну фамилию — Санаев. Его и приняли за старшего. Из-за того, что на улицу никто не вышел, экскурсовод пошла в гостиницу и разыскала его номер. Постучав она прокричала:

"Санаев! Экскурсия на кладбище! Вы старший!".

На тот момент Всеволод Санаев уже был в возрасте. От услышанного он сразу выбежал из номера.
Комментарии
Актеры , Всеволод Санаев , Евгений Моргунов , КПСС
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