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Чем сейчас занимается Данила Козловский 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Чем сейчас занимается Данила Козловский
Фото: РИА Новости
Данила Козловский обрел популярность после участия в съемках таких фильмов, как «Легенда №17», «Духless», «Экипаж» и многих других. Однако в последнее время актер стал реже появляться в поле зрения СМИ. «Рамблер» расскажет, чем сейчас занимается Данила Козловский.
В 2019 году вышел лишь один фильм с участием Козловского — «Вишневый сад». В нем актер исполнил второстепенную роль купца Лопахина Ермолая Алексеевича. А в 2020 году еще не вышел ни один проект с Данилой Козловским. Возможно, все дело в том, что актер решил посвятить себя семье.
В марте 2020 года стало известно, что Данила Козловский впервые стал отцом. Его возлюбленная, актриса и режиссер Ольга Зуева на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором держит новорожденную дочь. Вот, как Ольга подписала фотографию:

«Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня».

Однако известно, что работа Данилы Козловского над грядущими проектами полностью не остановилась. В этом году запланирован выход двух фильмов и одного сериала с ним в главной роли. Интересно, что режиссером грядущих картин «Чернобыль» и «Камора» выступил сам Данила Козловский, а работу над сериалом «Официально красивые» возглавила его возлюбленная Ольга Зуева.
Также известно, что идет работа над фильмом «Декоратор». По слухам, Данила Козловский исполнит в нем роль Эраста Фандорина, а компанию актеру составят Елизавета Боярская и Виктор Вержбицкий.
Видео дня. Советские актрисы, сменившие профессию на пике славы
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Актеры , Легенда №17 , Экипаж , Чернобыль , ДухLess , Данила Козловский , Елизавета Боярская , Ольга Зуева , Виктор Вержбицкий
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