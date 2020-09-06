Чем сейчас занимается Данила Козловский 

В 2019 году вышел лишь один фильм с участием Козловского — «Вишневый сад». В нем актер исполнил второстепенную роль купца Лопахина Ермолая Алексеевича. А в 2020 году еще не вышел ни один проект с Данилой Козловским. Возможно, все дело в том, что актер решил посвятить себя семье.

В марте 2020 года стало известно, что Данила Козловский впервые стал отцом. Его возлюбленная, актриса и режиссер Ольга Зуева на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором держит новорожденную дочь. Вот, как Ольга подписала фотографию:

«Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня».

Однако известно, что работа Данилы Козловского над грядущими проектами полностью не остановилась. В этом году запланирован выход двух фильмов и одного сериала с ним в главной роли. Интересно, что режиссером грядущих картин «Чернобыль» и «Камора» выступил сам Данила Козловский, а работу над сериалом «Официально красивые» возглавила его возлюбленная Ольга Зуева.