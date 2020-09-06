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Паттинсон сорвал съемки нового «Бэтмена» 

Елизавета Назарова 6 часов назад
Паттинсон сорвал съемки нового «Бэтмена»
Фото: globallookpress.com
Съемки нового "Бэтмена" вновь приостановлены. Об этом сообщает издание Vanity Fair.
Стало известно, что их отложили из-за того, что исполнитель главной роли заболел коронавирусом. Патиссона поместили на карантин, а другие актеры и съемочная группа проходит тестирование на COVID-19.
Ранее съемки фильма уже приостанавливали из-за карантина. Они проходили в Лондоне в начале марта, когда началась пандемия коронавируса. Съемки возобновили неделю назад, а теперь отложили на неопределенный срок.
Как сообщал "Рамблер", ранее эксперты назвали лучшую музыку из кинофильмов.
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Актеры , Бэтмен
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