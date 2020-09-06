Паттинсон сорвал съемки нового «Бэтмена» 

Съемки нового "Бэтмена" вновь приостановлены. Об этом сообщает издание Vanity Fair.

Стало известно, что их отложили из-за того, что исполнитель главной роли заболел коронавирусом. Патиссона поместили на карантин, а другие актеры и съемочная группа проходит тестирование на COVID-19.

Ранее съемки фильма уже приостанавливали из-за карантина. Они проходили в Лондоне в начале марта, когда началась пандемия коронавируса. Съемки возобновили неделю назад, а теперь отложили на неопределенный срок.