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Джонни Депп может сыграть в фильмах Marvel 

News.ru 5 часов назад
Джонни Депп может сыграть в фильмах Marvel
Фото: Globallookpress
Американский актер Джонни Депп, возможно, сыграет в фильмах супергеройской вселенной Marvel. Сейчас с ним ведутся переговоры.
Диалог продюсеров с Деппом находится на ранней стадии, и официальное предложение актеру не поступало, сообщает We Got This Covered. В настоящее время ему подобрали трех персонажей.
Артиста рассматривают на роль Охотника за головами — противника Призрачного гонщика. Кроме этого, ему потенциально может достаться роль Корсара, капитана космического корабля Starjammers и отца мутантов Циклопа и Хэвока.
Пока что эта информация не подтверждена ни одним крупным изданием, представителями актера или кинокомпанией.
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Актеры , Джонни Депп
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