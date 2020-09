Джонни Депп может сыграть в фильмах Marvel 

Американский актер Джонни Депп , возможно, сыграет в фильмах супергеройской вселенной Marvel. Сейчас с ним ведутся переговоры.

Диалог продюсеров с Деппом находится на ранней стадии, и официальное предложение актеру не поступало, сообщает We Got This Covered. В настоящее время ему подобрали трех персонажей.

Артиста рассматривают на роль Охотника за головами — противника Призрачного гонщика. Кроме этого, ему потенциально может достаться роль Корсара, капитана космического корабля Starjammers и отца мутантов Циклопа и Хэвока.

Пока что эта информация не подтверждена ни одним крупным изданием, представителями актера или кинокомпанией.