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Как актриса сериала «Чики» приехала из Перми и покорила Москву 

Анастасия Иванова 4 часа назад
В начале лета состоялась премьера российского сериала "Чики", который вызвал похвалу критиков и восхищение у зрителей. Главные роли в нем сыграли Ирина Горбачева, Варвара Шмыкова и Ирина Носова. Актриса Алена Михайлова стала четвертой "чикой". Она исполнила в сериале роль Марины. "Рамблер" рассказывает, как актриса покорила Москву.
Алене Михайловой 24 года. Девушка родилась в Перми. В детстве она не мечтала стать актрисой. Будучи школьницей, Алена Михайлова принимала участие в спектаклях, но главным ее увлечением была легкая атлетика. Однажды она получила серьезную травму, и о профессиональном спорте пришлось забыть. Тогда Алена Михайлова поступила в Пермский институт культуры на актерский факультет, после окончания которого поехала в Москву. Но актерская карьера сложилась не сразу. Девушка никуда не брали, и она пошла зарабатывать деньги, продавая мороженое в торговом центре.
Заметили ее в 2014 году. Михайлову пригласили сняться в фильме "Одолень-трава" и сериале "Надломленные души". До участия в "Чиках" режиссера Эдуарда Оганесяна актриса сыграла главную роль в ленте "Люби их всех" 2019 года про девушку-аферистку, которая разводит мужчин на деньги. Это был проект, после которого о ней заговорили. После "Чик" предложений стало гораздо больше. Сейчас Алена Михайлова снимается параллельно в нескольких фильмах и сериалах: "Официально красивые", "Волк", "Клиника счастья", "За час до рассвета", "Общага".
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Актеры , Фото , Волк , Алена Михайлова , Ирина Горбачева , Ирина Носова , Варвара Шмыкова , Эдуард Оганесян
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