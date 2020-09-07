Обычно звезды «взрослого кино» остаются знаменитыми только в кругу поклонников этого жанра в кинематографе. Но встречаются и исключения. Эти красотки начали свой путь к славе, профессионально раздеваясь перед камерой. Однако смогли доказать зрителям и режиссерам, что достойны большего. Фотографии наших героинь смотрите в галерее «Рамблера».

Авторы «Игры престолов» проявили щепетильность при выборе актрисы на роль очаровательной Шаи, подруги Тириона ( Питер Динклейдж ). Учитывая статус героини, на роль пригласили Сибель Кекилли, немецкую актрису с турецкими корнями. Прежде чем стать серьезной актрисой (а фильм с ее участием «Головой о стену» получил «Золотого медведя»), Сибель снималась в эротических картинах под псевдонимом Дилара. Актриса объяснила, что в юности ей нужны были деньги, поэтому она соглашалась на такие роли.

Санни Леоне

Индийская актриса воспитывалась в строгих правилах сикхизма и училась в католической школе. Однако все это не помешало ей сняться в 54 фильмах для взрослой аудитории. При этом сначала Санни соглашалась только на эпизоды с однополой связью. И лишь спустя несколько лет приняла участие в откровенной сцене со своим женихом Мэттом Эриксоном. Прославившись в Америке, Санни неожиданно вернулась в Индию, где стала одной из самых ярких звезд Болливуда.

Дани Вериссимо

Несмотря на то, что эта француженка выросла в обеспеченной семье — ее отец был финансовым директором авиакомпании «Эйр Франс» — Дани рано ушла из дома. Чтобы заработать на жизнь, она с 18 лет стала сниматься в эротических лентах. Однако после знакомства с Люком Бессоном и замужества за Родольфо Вериссимо, Дани завершила свою карьеру в фильмах для взрослых. Бессон специально для нее написал роль в своей картине «13 район» и открыл дорогу в большое кино. Сейчас Дани много снимается во Франции.

Пожалуй, ее имя знают даже люди, далекие от индустрии «взрослого кинематографа». Актриса никогда не скрывала, что съемки в подобных фильмах доставляют ей удовольствие. Но в 2011 году заявила о прекращении съемок. К тому времени она уже громко заявила о себе в Голливуде, сыграв главную роль в драме Стивена Содерберга «Девушка по вызову» . После чего окончательно переключилась на серьезное кино.

Шу Ци