Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Джонни Депп может сыграть в фильмах Marvel 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Джонни Депп может сыграть в фильмах Marvel
Фото: РИА Новости
Джонни Депп, возможно, сыграет в фильмах супергеройской вселенной Marvel. Сейчас с актером ведутся переговоры. Об этом сообщает News.ru.
На данный момент переговоры находятся на ранней стадии. Как сообщает We Got This Covered, официальное предложение актеру не поступало.
В настоящее время Деппу подобраны три персонажа. Среди которых Охотник за головами — противник Призрачного гонщика. Также актеру может достаться роль Корсара, капитана космического корабля Starjammers и отца мутантов Циклопа и Хэвока.
Информация пока не подтверждена ни одним из крупных изданий, представителями актера или кинокомпанией.
Видео дня. Почему Рыбникову перестали давать роли
Актеры , Джонни Депп
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский фильм возглавил американский рейтинг
Российский фильм возглавил американский рейтинг
Как снимали скандальную «Интердевочку»
Как снимали скандальную «Интердевочку»
Как живет экс-ведущий программы «Галилео»
Как живет экс-ведущий программы «Галилео»
Видео
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Почему Гафт считал себя бесталанным
44:02
Почему Гафт считал себя бесталанным
Актеры
Почему Раневская под конец жизни осталась одна
04:45
Почему Раневская под конец жизни осталась одна
Актеры
Почему лишили голоса магического кота из «Чародеев»
20:55
Почему лишили голоса магического кота из «Чародеев»
Фильмы
Как Василий Меркурьев стал многодетным отцом
03:29
Как Василий Меркурьев стал многодетным отцом
Актеры
Невинные мультики, которые запретили в разных странах
03:21
Невинные мультики, которые запретили в разных странах
Фильмы
Что стало со звездным сыном Натальи Кустинской
08:18
Что стало со звездным сыном Натальи Кустинской
Актеры
Детали в известных фильмах, которые мало кто заметил
02:41
Детали в известных фильмах, которые мало кто заметил
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение