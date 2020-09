Джонни Депп может сыграть в фильмах Marvel 

Джонни Депп , возможно, сыграет в фильмах супергеройской вселенной Marvel. Сейчас с актером ведутся переговоры. Об этом сообщает News.ru.

На данный момент переговоры находятся на ранней стадии. Как сообщает We Got This Covered, официальное предложение актеру не поступало.

В настоящее время Деппу подобраны три персонажа. Среди которых Охотник за головами — противник Призрачного гонщика. Также актеру может достаться роль Корсара, капитана космического корабля Starjammers и отца мутантов Циклопа и Хэвока.

Информация пока не подтверждена ни одним из крупных изданий, представителями актера или кинокомпанией.