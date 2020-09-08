Памела Андерсон оказалась русской

Многие мировые звезды, как оказалось, могут похвастаться русскими корнями. У некоторых предки бежали из Российской империи, а другие эмигрировали уже из Советского союза.

Неожиданно, как выяснил "Рамблер", русская кровь нашлась и у главной блондинки Голливуда Памелы Андерсон

Об этом она рассказала СМИ сама. Пышнотелая звезда рассказала, что у ее матери, на самом деле русские корни. Так, оказалось, что ее прабабушка была русской, она эмигрировала из России в Нидерланды, а оттуда в Канаду. Сама Памела с уважением относится к России.

"Россия — страна, которая держит свои обещания", — рассказала она.

При этом получать российское гражданство главная "спасательница Малибу" пока не планирует.

"У меня американское и канадское гражданство. А что касается России, то я готова здесь работать…", — ответила Памела.

Интересно, что по отцу Андерсон не американка, как многие думают, а финнка. Ее прадеда звали Юхо Хюютийяйнен и он переехал из Финляндии в Америку еще в 1908 году, впоследствии сменив фамилию на Андерсон.