Век женской красоты, говорят не долог. Многие красавицы уже в 35 лет теряют былую притягательность, но только не эти голливудские актрисы.
"Рамблер" любуется самыми сексуальными актрисами, чей возраст перевалил за 50. Этим красавицам удается сохранять подтянутые тела и горящий взгляд годами. Молодые мужчины готовы выстроиться в очередь за одной лишь улыбкой такой звезды.
Среди них и мексиканка Сальма Хайек, которая не сильно изменилась после культовой роли в "От заката до рассвета", и Шэрон Стоун, чьи ноги остались такими же шикарными, как и во времена "Основного инстинкта".