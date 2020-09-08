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Эффектные актрисы старше 50, которым завидуют «молодухи» 

Диана Товсепова 4 часа назад
Век женской красоты, говорят не долог. Многие красавицы уже в 35 лет теряют былую притягательность, но только не эти голливудские актрисы.
"Рамблер" любуется самыми сексуальными актрисами, чей возраст перевалил за 50. Этим красавицам удается сохранять подтянутые тела и горящий взгляд годами. Молодые мужчины готовы выстроиться в очередь за одной лишь улыбкой такой звезды.
Среди них и мексиканка Сальма Хайек, которая не сильно изменилась после культовой роли в "От заката до рассвета", и Шэрон Стоун, чьи ноги остались такими же шикарными, как и во времена "Основного инстинкта".
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Актеры , Фото , От заката до рассвета , Шэрон Стоун , Сальма Хайек
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