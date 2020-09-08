Век женской красоты, говорят не долог. Многие красавицы уже в 35 лет теряют былую притягательность, но только не эти голливудские актрисы.

"Рамблер" любуется самыми сексуальными актрисами, чей возраст перевалил за 50. Этим красавицам удается сохранять подтянутые тела и горящий взгляд годами. Молодые мужчины готовы выстроиться в очередь за одной лишь улыбкой такой звезды.