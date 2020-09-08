Звездой советского кино актриса Ирина Шевчук стала после съемок в легендарном фильме «…А зори здесь тихие», где она исполнила роль Риты Осяниной. Именно эта роль 23-летней актрисе принесла звание заслуженной артистки.

Свой творческий путь она начала еще в студенческие годы. На сегодняшний день, к своим 69-ти годам у Шевчук довольно богатая фильмография.

Также радует то, что Ирина Борисовна и в настоящее время не забыта поклонниками и режиссерами. Она выступает с творческими вечерами, тепло общается с поклонниками, а также она частая гостья на различных кинофестивалях.

Личная жизнь

Семейное счастье советская актриса обрела еще много лет назад. Стоит отметить, что, несмотря на большое количество поклонников, красавица-актриса счастлива с единственным супругом.

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Ее муж творческий человек, советский композитор Александр Афанасьев . Несмотря на то, что они оба творческие личности, им удалось построить и сохранить счастливый брак. Также нельзя не отметить цветущий вид актрисы, в следующем году ей исполняется 70 лет, а она выглядит прекрасно без всякой пластики.

Ирина Борисовна стала мамой в тридцать лет. С супругом у них родилась дочь Александра. Ей сейчас 39 лет, она востребованная актриса, и точная копия своей известной мамы. Дочь не только унаследовала от свой мамы талант, но и красоту.

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Александра решила пойти по стопам своей матери еще в раннем возрасте, так как уже с детства у нее был опыт общения с камерой. Широкую известность Афанасьевой-Шевчук принесла работа в картине «Исцеление любовью».

Женщина успешно занимается развитием своей карьеры, а также она счастливо устроила свою личную жизнь. Четыре года назад дочь актрисы вышла замуж за кинопродюсера Дмитрия Гузеева.