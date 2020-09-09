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«Что она творит»: самые эффектные снимки 54-летней голливудской звезды 

Диана Товсепова 3 часа назад
Внешность голливудских звезд всегда была под пристальным вниманием фанатов, следящих за каждой новой морщинкой своих кумиров. Лишь немногие актрисы могут "стареть красиво", а еще меньше среди них тех, кого годы, кажется, обошли стороной.
Так говорят про главную темнокожую красавицу Голливуда Холли Берри, которой уже 54 года. Когда-то Холли стала первой чернокожей актрисой с "Оскаром" за главную женскую роль ("Бал монстров") и снялась еще в целом списке культовых фильмов.
Сейчас, для Холли возраст, кажется, только цифра. Фанаты шокированы тем, насколько подтянуто и свежо выглядит звезда. Фигура 54-летней актрисы стала предметом зависти для молодых коллег, а на лице едва ли найдется несколько морщинок.

"Что она творит?" "Посмотрите на эти кубики пресса? Я в 23 убиваюсь в зале, но такого добиться не могу" "Ей скоро 60! Как можно быть такой горячей?!", — удивляются поклонники в Сети.

Скорее всего, такая шикарная внешность в ее возрасте стала результатом сочетания хороших генов и упорной работы над собой. Холли ежедневно качает пресс, занимается боксом и йогой и пропагандирует здоровый образ жизни. В итоге Берри может похвастаться такими эффектными снимками, которые могут составить конкуренцию съемкам самых успешных молодых супермоделей.
"Рамблер" отыскал самые горячие снимки голливудской звезды.
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Актеры , Фото , Бал монстров , Оскар
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