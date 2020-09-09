Культовые советские актеры, отсидевшие в тюрьме 

Среди культовых советских актеров есть те, которым когда-то пришлось "мотать срок". Причем статьи, по которым их осудили, как выяснил "Рамблер", самые разные.

Культовый советский актер Эдуард Изотов получил всенародную любовь после роли Ивана в сказке "Морозко". Но его карьере помешал один криминальный случай.

Его вместе с супругой задержали при обмене долларов на рубли, а в те годы за подобные "валютные операции" сажали на три года. Позже Изотов объяснял, что им не хватало денег на строительство дачи, а многие известные актеры ходатайствовали о смягчении приговора супругам.

Но несмотря на это они оба получили срок. Тюрьма значительно подпортила здоровье актера, и начиная с 1998 года он перенес пять инсультов, после чего он стал терять память. Последние годы актер провел в психиатрической клинике.

Любимого всему Союзу дьяка из культового фильма "Иван Васильевич меняет профессию" талантливо сыграл Савелий Крамаров. Интересно, что у актера было особенное хобби — он собирал иконы.

Коллекцию свою он пополнял, разъезжая с другом по городам и скупая экземпляры за бесценок. Вскоре у актера собралась целая коллекция антиквариата, который он потихоньку стал переправлять за границу. За это его и "накрыли", но вскоре, благодаря влиятельным знакомствам, ему удалось выйти на свободу.

Популярный советский актер Арчил Гомиашвили сидел в тюрьме несколько раз. Первая статья была "политическая":

"Улица, на которой я рос в Тбилиси, была хулиганской. Молодежь, студенты хороводили. Журналы неофициальные издавали, и я тоже участвовал. Дали мне десятку… Отсидел четыре года, из лагеря меня увезли на строительство Волго-Донского канала. Но после того, как написал письмо министру МВД СССР Круглову, за неимением состава преступления меня освободили", — рассказывает актер.

После этого были новые приводы в милицию за воровство и потасовки. Когда Гомиашвили работал в Тбилисском театре русской драмы, он вздумал с приятелем и срезать кожу со всех кресел. Улов они продали сапожнику, а потом получили два года в исправительном лагере.