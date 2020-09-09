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Культовые советские актеры, отсидевшие в тюрьме 

Диана Товсепова 2 часа назад
Среди культовых советских актеров есть те, которым когда-то пришлось "мотать срок". Причем статьи, по которым их осудили, как выяснил "Рамблер", самые разные.

Эдуард Изотов

Кадр из фильма "Морозко"
Культовый советский актер Эдуард Изотов получил всенародную любовь после роли Ивана в сказке "Морозко". Но его карьере помешал один криминальный случай.
Его вместе с супругой задержали при обмене долларов на рубли, а в те годы за подобные "валютные операции" сажали на три года. Позже Изотов объяснял, что им не хватало денег на строительство дачи, а многие известные актеры ходатайствовали о смягчении приговора супругам.
Но несмотря на это они оба получили срок. Тюрьма значительно подпортила здоровье актера, и начиная с 1998 года он перенес пять инсультов, после чего он стал терять память. Последние годы актер провел в психиатрической клинике.

Савелий Крамаров

Любимого всему Союзу дьяка из культового фильма "Иван Васильевич меняет профессию" талантливо сыграл Савелий Крамаров. Интересно, что у актера было особенное хобби — он собирал иконы.
Коллекцию свою он пополнял, разъезжая с другом по городам и скупая экземпляры за бесценок. Вскоре у актера собралась целая коллекция антиквариата, который он потихоньку стал переправлять за границу. За это его и "накрыли", но вскоре, благодаря влиятельным знакомствам, ему удалось выйти на свободу.

Арчил Гомиашвили

Кадр из фильма "12 стульев"
Популярный советский актер Арчил Гомиашвили сидел в тюрьме несколько раз. Первая статья была "политическая":

"Улица, на которой я рос в Тбилиси, была хулиганской. Молодежь, студенты хороводили. Журналы неофициальные издавали, и я тоже участвовал. Дали мне десятку… Отсидел четыре года, из лагеря меня увезли на строительство Волго-Донского канала. Но после того, как написал письмо министру МВД СССР Круглову, за неимением состава преступления меня освободили", — рассказывает актер.

После этого были новые приводы в милицию за воровство и потасовки. Когда Гомиашвили работал в Тбилисском театре русской драмы, он вздумал с приятелем и срезать кожу со всех кресел. Улов они продали сапожнику, а потом получили два года в исправительном лагере.
Комментарии 2
Актеры , Видео , Морозко , Иван Васильевич меняет профессию , 12 стульев , Эдуард Изотов , Савелий Крамаров , Арчил Гомиашвили , МВД
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