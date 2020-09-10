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Почему Наталья Негода не хочет вспоминать роман с Ефремовым 

Александра Нечаева 1 час назад
Почему Негода не хочет вспоминать роман с Ефремовым
Фото: Кадр из фильма "Маленькая Вера"
По словам знакомых, в юности у Михаила Ефремова была девушка, которая ему подходила идеально. Только вот сейчас, спустя годы, она не любит вспоминать о романе с актером. По какой причине Наталья Негода избегает разговоров о бывших отношениях, рассказывает «Рамблер».
Познакомились молодые люди в 1984 году, оба тогда учились в Школе-студии МХАТ. СЕрдце Михаила красавица Наташа завоевала сразу, а вот молодой человек, обаяние которого отмечали все студентки, не произвел на девушку никакого впечатления. Ефремов ухаживал за Натальей, признавался в любви, но она все его попытки понравиться долгое время отвергала.
Но однажды все изменилось. Негода сама не могла бы ответить, как и почему вдруг изменила свое отношение к Ефремову. Молодые люди стали неразлучны. Друзья говорили, что они были очень похожи: оба торопились жить, были готовы на неординарные поступки, легко заводили знакомства и были душой компании. И очень хорошо понимали друг друга.
Даже фиктивный брак, в который вступил Ефремов, желая помочь подруге получить прописку и жилье в Москве, не стал камнем преткновения для их романа. Негода лишь пошутила, что этот брак может послужить репетицией их с Михаилом семейной жизни.
Вскоре Ефремов действительно сделал предложение своей Наташе, но она отказалась выйти за него замуж. В тот момент Негода снималась в «Маленькой Вере» и карьера для нее стояла на первом месте. Этот эпизод стал тревожным звоночком для обоих. На некоторое время Наталья и Михаил расстались, правда чуть позже роман возобновился вновь.
Воссоединение, увы, оказалось не слишком долгим. Негода с удивлением узнала, что Михаил не терял времени даром: у него появилась близкая подруга. Кроме того, до Натальи дошли слухи, что от Ефремова ждет ребенка другая девушка. Негода решительно порвала отношения с Михаилом и сосредоточилась на карьере.
Через некоторое время Наталья вышла замуж и уехала жить в США. Жизни Ефремова и Негоды больше не пересекались. Более того, Наталья никогда и ни при каких обстоятельствах не рассказывает о том давнем романе. Возможно, актриса так и не смогла простить некогда любимому человеку то, что он ее предал, а, быть, может, просто считает неправильным бередить прошлое.
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Актеры , Маленькая Вера , Михаил Ефремов , Наталья Негода
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