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Netflix сообщил об актерских планах Меган Маркл 

Lenta.ru и ещё 7 3 часа назад
Netflix сообщил об актерских планах Меган Маркл
Фото: Lenta.ru
Об этом сообщает Hello.
По его словам, на экране герцогиня Сассекская не появится. Хастингс отметил, что Меган Маркл и ее супруг принц Гарри будут заниматься продюсированием.

«Мы сделаем с ними много проектов. Думаю, в следующем году будет лучший м самый просматриваемый контент», — сказал он.

О том, что принц Гарри и Меган Маркл договорились о сотрудничестве с Netflix, стало известно 3 сентября. Согласно условиям контракта, продюсерская компания Гарри и Меган будет в течение нескольких лет снимать для видеосервиса документальные и художественные фильмы и сериалы, а также программы для детей. Финансирование производства обеспечит Netflix. Детали сделки не разглашаются.
В январе Маркл заключила контракт со студией Disney на озвучивание персонажей из мультфильмов. Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации, занимающейся сохранением дикой природы и защитой животных от браконьеров.
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Актеры , принц Гарри , Netflix
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