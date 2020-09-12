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Актрисы 80-х, о которых мечтали все мужчины 

Анастасия Иванова 1 час назад
Актрисы 80-х, о которых мечтали все мужчины
Фото: кадр из к/ф "Лучший стрелок"
Мода меняется, а красота, несмотря на все рамки, в которые ее стараются облачить, все равно остается собой. Чтобы доказать это, "Рамблер" собрал подборку самых желанных актрис 80-х годов.

Энди Макдауэлл

из к/ф "Город и деревня"
Первой в памяти всплывает легендарная главная героиня фильма «День Сурка». Старт карьеры Макдауэлл был просто впечатляющим, а потом произошел такой же резкий спад. Все дело в том, что раньше век актрис был достаточно коротким, Энди бралась за любую работу, поэтому вскоре ее имя стало ассоциироваться с плохим кино.

"В большинстве фильмов главным героям около 30, и трудно найти главную роль, которую играет зрелая женщина. Когда мне исполнилось 40, наступило затишье. С тех пор я снялась в нескольких дерьмовый фильмах, которые даже не смотрела на большом экране".

Келли Макгиллис

кадр из к/ф "Лучший стрелок"
В восьмидесятых шикарная блондинка Келли снялась сразу в нескольких фильмах, которые выстрелили. Актриса очень быстро стала всемирно известной. Среди её работ можно вспомнить сьемки в «Свидетеле» вместе с Харрисоном Фордом и, конечно же, «Лучший стрелок» с Томом Крузом.
Жизнь Макгиллис отягощалась тем, что она дважды пережила нападение в собственном доме. В первый раз преступники ворвались к женщине ночью, актриса подверглась насилию. После долгой реабилитации, жизнь вроде бы наладилась. Но спустя годы в доме она обнаружила безумную женщину, которая охотилась на актрису.

Кароль Буке

кадр из фильма "Бинго Бонго"
Утонченная француженка и сейчас выглядит отлично. Кажется, до сих пор не существует такого мужчины, которого бы она не смогла очаровать. Долгие годы Буке была символом понятия «женская красота» и представляла модные дома Chanel и Dior.
В отличие от других актрис, после завершения карьеры Кароль пооехала в Италию и стала заниматься виноградниками и вином.
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Комментарии 5
Актеры , Свидетель , День сурка , Лучший стрелок , Кароль Буке , Том Круз , Келли Макгиллис , Харрисон Форд , Энди Макдауэлл , Chanel
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