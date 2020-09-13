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Малоизвестные актеры, у которых есть «Оскар» 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Малоизвестные актеры, у которых есть «Оскар»
Фото: globallookpress.com
К сожалению, премия «Оскар» далеко не всем приносит желаемого успеха. «Рамблер» расскажет о малоизвестных актерах, которые получили заветную статуэтку.

Мо Ник

Актриса получила премию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса второго плана» за фильм «Сокровище». Казалось бы, что эта награда должна вывести ее на новый уровень, и принести ей больше ролей, однако все случилось с точностью наоборот. Мо Ник практически перестала сниматься. Ее последнее заметное появление — роль Клэр Руссо в фильме «Черный дрозд».

Роберто Бениньи

На церемонии вручения премии «Оскар» Роберто удалось обойти таких актеров, как Том Хэнкс и Иэн МакКэллен. Награду он получил за роль в фильме «Жизнь прекрасна». Однако карьера итальянского актера в Америке не сложилась, поскольку он очень плохо говорил по-английски. Его второй голливудский фильм уже не пользовался успехом у зрителей и критиков, как раньше.

Мира Сорвино

Среди сотен претенденток на роль в «Великой Афродите» Вуди Аллен выбрал именно Миру Сорвино. И в итоге на церемонии вручения премии «Оскар» в 1996 году ей удалось обойти таких талантливых актрис, как Кейт Уинслет и Джоан Аллен. После получения долгожданной награды Сорвино на какое-то время осталась без работы. Дело в том, что когда актриса дала отпор продюсеру Харви Вайнштейну, уличенному в харасменте, он позаботился о том, чтобы режиссеры перестали с ней работать.
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Актеры , Оскар , Черный дрозд , Жизнь прекрасна , Том Хэнкс , Джоан Аллен , Роберто Бенинья , Кейт Уинслет , Харви Вайнштейн
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