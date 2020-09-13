Что стало с дворецким из «Моей прекрасной няни»

Многим Борис Смолкин запомнился по роли Константина в сериале «Моя прекрасная няня». «Рамблер» расскажет, как сложилась жизнь актера.
Первый выход Смолкина на сцену состоялся в Театре юношеского творчества при Ленинградском дворце пионеров. Он принял участие в постановке «Тимур и его команда». Тогда Борис понял, что хочет стать актером, и параллельно стал посещать занятия в театральном кружке Ильи Резника, и играть в театре-студии Ленинградского государственного университета. На первом курсе обучения он дебютировал в эпизодической роли школьника в фильме Петра Тодоровского, он стал работать в Театре музыкальной комедии вплоть до 2008 года.
Параллельно с этим он снимался в фильмах и сериалах, среди которых «Про уродов и людей», «Русский ковчег» и, конечно же, «Моя прекрасная няня». Позже Смолкин стал пробовать себя в роли актера озвучивания. Так его голосом заговорили такие герои, как магистр Йода в нескольких эпизодах «Звездных войн», Рудольф Фурманов из сериала «Агент национальной безопасности» и Нодара Мгалоблишвили в сериале «По имени барон».
Актер от двух браков воспитывает сыновей. Один из которых, Владимир, стал театральным продюсером, а другой, Глеб, кандидатом в мастера спорта по фигурному катанию.
Сейчас Борису Смолкину 72 года. Он ведет актерский курс в Санкт-Петербургском Балтийском институте и до сих пор продолжает играть на сцене театра и снимать в фильмах и сериалах. Последние проекты с его участием — «Последний бой», «Ведьма» и «Последний день войны».