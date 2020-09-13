Что стало с дворецким из «Моей прекрасной няни»

Многим Борис Смолкин запомнился по роли Константина в сериале «Моя прекрасная няня». «Рамблер» расскажет, как сложилась жизнь актера.

Первый выход Смолкина на сцену состоялся в Театре юношеского творчества при Ленинградском дворце пионеров. Он принял участие в постановке «Тимур и его команда» . Тогда Борис понял, что хочет стать актером, и параллельно стал посещать занятия в театральном кружке Ильи Резника , и играть в театре-студии Ленинградского государственного университета. На первом курсе обучения он дебютировал в эпизодической роли школьника в фильме Петра Тодоровского , он стал работать в Театре музыкальной комедии вплоть до 2008 года.

Актер от двух браков воспитывает сыновей. Один из которых, Владимир, стал театральным продюсером, а другой, Глеб, кандидатом в мастера спорта по фигурному катанию.