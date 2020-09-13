Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Чем сейчас занимается Борис Смолкин из «Моей прекрасной няни» 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Что стало с дворецким из «Моей прекрасной няни»
Фото: Кадр из фильма «Моя прекрасная няня»
Многим Борис Смолкин запомнился по роли Константина в сериале «Моя прекрасная няня». «Рамблер» расскажет, как сложилась жизнь актера.
Первый выход Смолкина на сцену состоялся в Театре юношеского творчества при Ленинградском дворце пионеров. Он принял участие в постановке «Тимур и его команда». Тогда Борис понял, что хочет стать актером, и параллельно стал посещать занятия в театральном кружке Ильи Резника, и играть в театре-студии Ленинградского государственного университета. На первом курсе обучения он дебютировал в эпизодической роли школьника в фильме Петра Тодоровского, он стал работать в Театре музыкальной комедии вплоть до 2008 года.
Параллельно с этим он снимался в фильмах и сериалах, среди которых «Про уродов и людей», «Русский ковчег» и, конечно же, «Моя прекрасная няня». Позже Смолкин стал пробовать себя в роли актера озвучивания. Так его голосом заговорили такие герои, как магистр Йода в нескольких эпизодах «Звездных войн», Рудольф Фурманов из сериала «Агент национальной безопасности» и Нодара Мгалоблишвили в сериале «По имени барон».
Актер от двух браков воспитывает сыновей. Один из которых, Владимир, стал театральным продюсером, а другой, Глеб, кандидатом в мастера спорта по фигурному катанию.
Сейчас Борису Смолкину 72 года. Он ведет актерский курс в Санкт-Петербургском Балтийском институте и до сих пор продолжает играть на сцене театра и снимать в фильмах и сериалах. Последние проекты с его участием — «Последний бой», «Ведьма» и «Последний день войны».
Видео дня. Что стало с похудевшим на 100 кг Семчевым
Комментарии 1
Актеры , Тимур и его команда , Про уродов и людей , Ведьма , Ведьмы , Петр Тодоровский , Борис Смолкин , Нодар Мгалоблишвили , Илья Резник , Рудольф Фурманов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ведущая смутила фанатов отсутствием белья под юбкой
Ведущая смутила фанатов отсутствием белья под юбкой
Кем раньше был Александр Гудков
Кем раньше был Александр Гудков
Актриса, променявшая славу в СССР на нищенство в США
Актриса, променявшая славу в СССР на нищенство в США
Видео
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Почему дочь Ивана Краско отреклась от него
03:22
Почему дочь Ивана Краско отреклась от него
Актеры
Как Николай Крючков и Михаил Ульянов стали соперниками
26:24
Как Николай Крючков и Михаил Ульянов стали соперниками
Актеры
10 кинозвезд, покончивших с актерством на пике славы
12:42
10 кинозвезд, покончивших с актерством на пике славы
Актеры
Актриса, променявшая славу в СССР на нищенство в США
04:28
Актриса, променявшая славу в СССР на нищенство в США
Актеры
Фильмы, которым совершенно необходимы продолжения
10:34
Фильмы, которым совершенно необходимы продолжения
Фильмы
Куда пропали Тарапунька и Штепсель
07:11
Куда пропали Тарапунька и Штепсель
Актеры
Что стало с похудевшим на 100 кг Семчевым
02:31
Что стало с похудевшим на 100 кг Семчевым
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение