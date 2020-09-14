Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Назван главный российский актер десятилетия 

Вечерняя Москва и ещё 2 4 часа назад
Назван главный российский актер десятилетия
Фото: Вечерняя Москва
Данила Козловский признан главным российским актером десятилетия. Об этом сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика».
При составлении рейтинга учитывались такие параметры, как число проектов, количество главных ролей, вовлеченность в рекламные кампании фильмов, награды на фестивалях и кинопремиях, медийность, число подписчиков в Instagram, а также общий бюджет пяти самых дорогих картин с участием актера и совокупная посещаемость пяти самых успешных проектов. В результате на первой позиции оказался Данила Козловский. На его счету наибольшее количество главных ролей и самая большая вовлеченность в рекламные кампании.
Вторую позицию занял Александр Петров. Он уступил Козловскому по числу главных ролей, но зато стал самым медийным актером. Тройку лидеров замкнул Петр Федоров.
Согласно результатам рейтинга, в первую десятку также попали Иван Ургант, Владимир Машков, Дмитрий Нагиев, Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Сергей Светлаков и Милош Бикович.
Видео дня. Актриса, променявшая славу в СССР на нищенство в США
Вечерняя Москва: последние новости
Кейт Уинслет призналась, что жалеет о работе с Вуди Алленом и Романом Полански Кейт Уинслет призналась, что жалеет о работе с Вуди Алленом и Романом Полански Кадры со съемок с участием Бориса Клюева появились в Сети Кадры со съемок с участием Бориса Клюева появились в Сети «Ничего не потерял»: Дмитрий Шепелев рассказал о своих доходах в новом шоу «Ничего не потерял»: Дмитрий Шепелев рассказал о своих доходах в новом шоу
Комментарии
Актеры , Владимир Машков , Дмитрий Нагиев , Данила Козловский , Иван Ургант , Сергей Светлаков , Александр Петров , Константин Хабенский , Федор Бондарчук , Петр Федоров , Милош Бикович
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ведущая смутила фанатов отсутствием белья под юбкой
Ведущая смутила фанатов отсутствием белья под юбкой
Кем раньше был Александр Гудков
Кем раньше был Александр Гудков
Участник шоу позвонил жене и услышал мужской голос
Участник шоу позвонил жене и услышал мужской голос
Видео
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Почему юный актер из сказки стал грузчиком
06:49
Почему юный актер из сказки стал грузчиком
Актеры
Тайны, о которых не принято говорить в Голливуде
10:56
Тайны, о которых не принято говорить в Голливуде
Фильмы
С кем крутил романы Янковский на съемках у Балаяна
26:23
С кем крутил романы Янковский на съемках у Балаяна
Фильмы
Вульгарные сцены из фильмов, которые зрители не увидели
04:31
Вульгарные сцены из фильмов, которые зрители не увидели
Фильмы
Почему внебрачная дочь Кокшенова не носит его фамилию
44:00
Почему внебрачная дочь Кокшенова не носит его фамилию
Актеры
Откуда взялась певица, спевшая «Милый, чё?» в «Афоне»
03:30
Откуда взялась певица, спевшая «Милый, чё?» в «Афоне»
Актеры Фильмы
Почему дочь Ивана Краско отреклась от него
03:22
Почему дочь Ивана Краско отреклась от него
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение