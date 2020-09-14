Назван главный российский актер десятилетия 

Данила Козловский признан главным российским актером десятилетия. Об этом сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика».

При составлении рейтинга учитывались такие параметры, как число проектов, количество главных ролей, вовлеченность в рекламные кампании фильмов, награды на фестивалях и кинопремиях, медийность, число подписчиков в Instagram, а также общий бюджет пяти самых дорогих картин с участием актера и совокупная посещаемость пяти самых успешных проектов. В результате на первой позиции оказался Данила Козловский. На его счету наибольшее количество главных ролей и самая большая вовлеченность в рекламные кампании.