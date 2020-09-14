Как выглядят актеры фильмов ужасов без грима 

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Стоит отдать гримерам должное, ведь персонажи фильмов ужасов действительно вселяют страх. «Рамблер» расскажет, как выглядят актеры популярных триллеров в реальной жизни.

Кадр из фильма, globallookpress.com

Кадр из фильма, globallookpress.com

В серии фильмов «Звонок» пугающую девочку-призрака сыграла довольно милая актриса Дэйви Чейз, которая начинала карьеру с подростковых сериалов вроде «Зачарованных» и «Сабрина — маленькая ведьма». Она также известна по роли Саманты Дарко из сиквела культового кино «Донни Дарко».

Бонни Ааронс

Кадр из фильма, globallookpress.com

Кадр из фильма, globallookpress.com