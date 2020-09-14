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Как выглядят актеры фильмов ужасов без грима 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Как выглядят актеры фильмов ужасов без грима
Фото: Кадр из фильма «Оно»
Стоит отдать гримерам должное, ведь персонажи фильмов ужасов действительно вселяют страх. «Рамблер» расскажет, как выглядят актеры популярных триллеров в реальной жизни.

Билл Скарсгард

Кадр из фильма, globallookpress.com
За всю свою карьеру Билл успел сняться в таких популярных фильмах, как «Дивергент, глава 3: За стеной» и «Анна Каренина. Однако настоящую славу ему принесла роль страшного клоуна Пеннивайза в картине «Оно» и «Оно 2».

Дэйви Чейз

Кадр из фильма, globallookpress.com
В серии фильмов «Звонок» пугающую девочку-призрака сыграла довольно милая актриса Дэйви Чейз, которая начинала карьеру с подростковых сериалов вроде «Зачарованных» и «Сабрина — маленькая ведьма». Она также известна по роли Саманты Дарко из сиквела культового кино «Донни Дарко».

Бонни Ааронс

Кадр из фильма, globallookpress.com
Очаровательная актриса Бонни Ааронс исполнила роль демона Валака во второй части фильма «Заклятие». А затем ту же роль в других фильмах ужасов: «Проклятие Аннабель: Зарождение зла» и «Проклятие монахини».

Роберт Инглунд

Кадр из фильма, globallookpress.com
Роберт Инглунд исполнил роль культового персонажа Фредди Крюгера в серии фильмов «Кошмар на улице Вязов». Актер играл Фредди с 19 лет, и по сей день это его самая знаменитая роль.
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Комментарии 1
Актеры , Дивергент, глава 3: За стеной , Проклятие монахини , Заклятие , Оно , Зачарованная , Звонок , Звонки , Проклятие Аннабель: Зарождение зла , Кошмар на улице Вязов , Анна Каренина , Дэйви Чейз , Роберт Инглунд , Билл Скарсгард
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