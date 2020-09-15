Даже у знаменитостей трясутся руки от волнения. «Рамблер» расскажет о звездах, которые случайно сломали свои награды.

В 2017 году на церемонии вручения Грэмми случилось небольшое происшествие. Когда исполнительнице Адель вручали статуэтку в номинации «Лучшая запись года», певица нечаянно разломала награду пополам. Адель отметила, что половина Грэмми принадлежит ее коллеге Бейонсе:

«Я очень тронута и благодарна, но мой идеал — это Бейонсе. И лучший альбом — это ее «Lemonade», он монументальный и очень продуманный. Он красивый, и в нем чувствуется душа. Бейонсе, ты — наш свет».

Эндрю Скотт прославился благодаря роли Мориарти в сериале «Шерлок». За свои заслуги в кинематографе актер получил премию британского независимого кино (BIFA). И во время интервью после получения награды Эндрю случайно уронил и повредил только что полученную статуэтку.

За роль в фильме «Сумерки» Кристен Стюарт получила награду MTV Movie Awards. Звезда вампирской саги, в процессе своей речи, нечаянно уронила и разбила статуэтку. Актриса не оставила случившиеся без комментария:

«Да, это было так же неловко, как это выглядело».