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Как «чудо-женщина» оказалась в израильской армии 

Елена Красовская 6 часов назад
Героиня видео — израильская актриса Галь Гадот, популярность которой принесла роль Чудо-женщины в одноимённой супергеройской картине 2017 года. В том же образе Галь появилась и в ряде других фильмов. Сейчас актриса ведёт жизнь светской леди, но когда-то ей приходилось подрабатывать в фаст-фуде, а в молодости она, как и все молодые израильтяне, отслужила в армии. Другие секреты красавицы-актрисы раскрывает ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал про знаменитостей, которые не смогли удержать награду в руках.
Актеры , Видео , Чудо-женщина , Галь Гадот
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