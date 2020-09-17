Что стало с юнгой из «Секретного фарватера» 

Герой видео — юный актёр Вячеслав Богатырёв, сыгравший юнгу в приключенческом фильме «Секретный фарватер» (1986). На пробы к фильму Вячеслав попал случайно. У него не было никакого актёрского опыта, но он так искренне вжился в роль, что его утвердили. После премьерного показа фильма на телевидении молодой артист стал звездой. Но, увы, «Секретный фарватер» так и остался единственной его работой в кино. Как сложилась жизнь актёра, расскажет ролик.