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Что стало с юнгой из «Секретного фарватера» 

Елена Красовская 5 часов назад
Герой видео — юный актёр Вячеслав Богатырёв, сыгравший юнгу в приключенческом фильме «Секретный фарватер» (1986). На пробы к фильму Вячеслав попал случайно. У него не было никакого актёрского опыта, но он так искренне вжился в роль, что его утвердили. После премьерного показа фильма на телевидении молодой артист стал звездой. Но, увы, «Секретный фарватер» так и остался единственной его работой в кино. Как сложилась жизнь актёра, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал про малоизвестных актёров, у которых есть «Оскар».
Актеры , Видео , Фильмы , Оскар
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