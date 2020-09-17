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Сын последнего олигарха СССР и главный бандит Голливуда Юл Бриннер 

Анастасия Иванова 1 час назад
В начале 1960-х годов на экраны СССР вышел голливудский вестерн «Великолепная семёрка». Тогда почти никто не знал, что главный герой Юл Бриннер был эмигрантом, а его отца называли последним советским олигархом. "Рамблер" узнал подробности жизни знаменитой семьи.
У династии Бриннеров швейцарские корни, но весь бизнес они строили в СССР. В 1914 году Борис Бриннер был директором АО АГОТ, который управлял важнейшими активами семьи — приисками «Тетюхе» и «Верхний».
Под эгидой революции Борис включился в политическую жизнь региона и стал министром торговли и промышленности Дальневосточной республики — буферного государства, созданного большевиками для защиты от Японии.
Но как глава любого стабильного по тем меркам бизнеса, в какой-то момент Бриннер начал мешать властным структурам. К рудникам стали присматриваться сотрудники ГПУ. Чекисты заподозрили мужчину в шпионаже, так как на него работали люди из других стран.
Чтобы не попасть под арест, Борис решился на авантюру. В Иркутске он вместе со своей второй женой актрисой Екатериной Корнаковой сел на поезд и уехал в Китай, где у бизнесмена находилась часть активов.
Бывшая жена Мария на тот момент тоже жила там. Узнав о приезде Биннера, она срочно собрала детей и переехала в Париж. Женщина не хотела видеть новую пассию, предавшего ее мужа. Несмотря на разлад в семье, дети не только общались с отцом, но и заслужили всемирную славу: дочь Вера стала певицей, а Юл голливудским актером.
Юл стал любимцем публики, благодаря вестерну «Великолепная семерка». Ковбой разговаривал на экране с русским акцентом, что позволила бритоголовому и подтянутому мужчине стать главным секс-символом Голливуда.
В дальнейшем Юла приглашали во все картины, где нужно было играть русских. Он с удовольствием соглашался на эти роли, ведь предлагали ему не абы что, а русскую классику, о которой даже на родине русские актеры мечтают годами. За границей он сыграл в «Братьях Карамазовых» и «Тарасе Бульбе».
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Актеры , Видео , Великолепная семерка , Тарас Бульба , Братья Карамазовы , Юл Бриннер
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