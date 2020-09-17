В начале 1960-х годов на экраны СССР вышел голливудский вестерн «Великолепная семёрка» . Тогда почти никто не знал, что главный герой Юл Бриннер был эмигрантом, а его отца называли последним советским олигархом. "Рамблер" узнал подробности жизни знаменитой семьи.

У династии Бриннеров швейцарские корни, но весь бизнес они строили в СССР. В 1914 году Борис Бриннер был директором АО АГОТ, который управлял важнейшими активами семьи — приисками «Тетюхе» и «Верхний».

Под эгидой революции Борис включился в политическую жизнь региона и стал министром торговли и промышленности Дальневосточной республики — буферного государства, созданного большевиками для защиты от Японии.

Но как глава любого стабильного по тем меркам бизнеса, в какой-то момент Бриннер начал мешать властным структурам. К рудникам стали присматриваться сотрудники ГПУ. Чекисты заподозрили мужчину в шпионаже, так как на него работали люди из других стран.

Чтобы не попасть под арест, Борис решился на авантюру. В Иркутске он вместе со своей второй женой актрисой Екатериной Корнаковой сел на поезд и уехал в Китай, где у бизнесмена находилась часть активов.

Бывшая жена Мария на тот момент тоже жила там. Узнав о приезде Биннера, она срочно собрала детей и переехала в Париж. Женщина не хотела видеть новую пассию, предавшего ее мужа. Несмотря на разлад в семье, дети не только общались с отцом, но и заслужили всемирную славу: дочь Вера стала певицей, а Юл голливудским актером.

Юл стал любимцем публики, благодаря вестерну «Великолепная семерка». Ковбой разговаривал на экране с русским акцентом, что позволила бритоголовому и подтянутому мужчине стать главным секс-символом Голливуда.