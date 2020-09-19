Алкоголизм и клинические смерти Натальи Андрейченко 

Любимая зрителями Наталья Андрейченко , сыгравшая Мэри Поппинс, это не только добрая героиня из сказки, но и девушка с тяжелой судьбой. «Рамблер» узнал о жизни актрисы подробнее.

У юной Андрейченко была сильная алкогольная зависимость. Проблемы со спиртным начались у будущей звезды ещё во время учёбы во ВГИКе. Из-за тяги к алкоголю актриса могла даже пропустить съемочный день. К счастью, девушке вовремя удалось попросить о помощи.

«Мозг искренне хочет бросить, но дело в том, что болезнь уже распространена по всему телу», — рассказала актриса в интервью порталу «7 дней».

Лечение Андрейченко далось с трудом, она даже пережила клиническую смерть, которая навсегда изменила сознание девушки. Через какое-то время трагедия повторилась, актриса попала под машину и вновь оказалась на том свете.

Когда девушка пришла в себя, она поняла, что теперь ей необходимо научиться заново жить. Она занялась йогой, перестала есть мясо, начала постигать духовные практики.

«Когда человек ест мясо, оно задерживается в организме на 72 часа, начинает там гнить, и токсины распространяются по всему организму. Отсюда и плохое настроение, и тяжесть, и болезни. Как человек, переживший две клинические смерти, я знаю, о чем говорю».

Также актриса стала ездить на ретрит, где люди живут с минимальными условиями, молятся и не разговаривают друг с другом. Таким образом, человек очищается.