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Куда делся Алексей Гаврилов, который сыграл Гошу в «Универе» 

Анастасия Иванова 1 час назад
Почему Гоша из «Универа» больше нигде не снимается
Фото: кадр из сериала "Универ"
Алексей Гаврилов сыграл сразу в нескольких крупных проектах. После университета он дебютировал в фильме «Шагнувшие в войну», затем прославился благодаря роли харизматичного Гоши в сериале «Универ». А потом плавно перекочевал в другой проект под названием «СашаТаня». В какой-то момент актер просто пропал с экранов. «Рамблер» выяснил, куда подевался талантливый юноша.
В какой-то момент Алексей осознал, что вырос из роли ловеласа Гоши. Поэтому всячески пытался изменить характер своего персонажа, добавить ему осознанности. Дело в том, что в своей реальной жизни Гаврилов растил сына, строил отношения с любимой женщиной, путешествовал и придерживался здорового образа жизни.
Мужчина начал задумываться о том, какой пример он подает младшему поколению. И выбирая между деньгами и принципами, решил выбрать второе.
Возможно, на мнение актера повлияла именно жена, так как по профессии Марина Лемар — тренер интуитивного развития. Женщина помогает людям обрести гармонию и наладить свою жизнь с помощью медитаций.
Но, к сожалению, не всегда выбрав сторону света, ты обретаешь бесконечную радость. В какой-то момент Алексей выложил пост, в котором объяснил, что с Мариной они больше не вместе и постараются сохранить дружбу ради сына. В кино актера больше не зовут.
Сейчас мужчина занимается предпринимательством и кажется, чувствует себя вполне счастливо.
КОД ОПРОСА ДОСТАВКА ЕДЫ (до понедельника)
«Золотая Маска» online: «Преступление и наказание»
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Актеры , Алексей Гаврилов
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