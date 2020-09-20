Почему Гоша из «Универа» больше нигде не снимается

Алексей Гаврилов сыграл сразу в нескольких крупных проектах. После университета он дебютировал в фильме «Шагнувшие в войну», затем прославился благодаря роли харизматичного Гоши в сериале «Универ». А потом плавно перекочевал в другой проект под названием «СашаТаня». В какой-то момент актер просто пропал с экранов. «Рамблер» выяснил, куда подевался талантливый юноша.

В какой-то момент Алексей осознал, что вырос из роли ловеласа Гоши. Поэтому всячески пытался изменить характер своего персонажа, добавить ему осознанности. Дело в том, что в своей реальной жизни Гаврилов растил сына, строил отношения с любимой женщиной, путешествовал и придерживался здорового образа жизни.

Мужчина начал задумываться о том, какой пример он подает младшему поколению. И выбирая между деньгами и принципами, решил выбрать второе.

Возможно, на мнение актера повлияла именно жена, так как по профессии Марина Лемар — тренер интуитивного развития. Женщина помогает людям обрести гармонию и наладить свою жизнь с помощью медитаций.

Но, к сожалению, не всегда выбрав сторону света, ты обретаешь бесконечную радость. В какой-то момент Алексей выложил пост, в котором объяснил, что с Мариной они больше не вместе и постараются сохранить дружбу ради сына. В кино актера больше не зовут.

Сейчас мужчина занимается предпринимательством и кажется, чувствует себя вполне счастливо.