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Актеры, которые стали заложниками одной роли 

New Magazine 2 часа назад
Актеры, которые стали заложниками одной роли
Фото: New Magazine
Бывает так: артист много снимается, но где бы он не играл, его всё равно узнают только как персонажа того самого «звездного» фильма, который изначально ему принес славу.
Кому-то все-таки удается идти дальше и завоевать любовь публики по другим работам, а к кому-то цепляется ярлык «актер одной роли»…

Элизабет Беркли, «Шоугёрлз»

Это самая яркая роль актрисы. В 1995 году вышел фильм «Шоугёрлз», который поразил зрителей не только интересным сюжетом, но и игрой актёров. То, как Беркли преподнесла свою главную героиню, оценили по достоинству, но не сразу.
New Magazine
К сожалению, Элизабет помнят только как Номи Мэлоун. В дальнейшем актрисе доставались лишь эпизодические роли.

Джим Парсонс, «Теория Большого взрыва»

Шелдон Купер — чудак из сериала «Теория Большого взрыва». Он очень полюбился зрителям. Именно его и сыграл Джим.
New Magazine
Он прекрасно вжился в роль. Однако потом он решил, что его персонаж уже надоел зрителям и пора двигаться дальше. Из-за этого даже прекратили съемки сериала. Ведь Парсонса на заменить. Но это не помогло Джиму избавиться от Шелдона Купера, актер не стал востребованным в киноиндустрии.

Сара Джессика Паркер, «Секс в большом городе»

Кэрри Бредшоу — одна из самых любимых героинь во всем мире. Сара Джессика Паркер обожала эту роль и поэтому отдавалась своей работе на 100 процентов.
New Magazine
Однако это сыграло с ней злую шутку, теперь уже сложно представить актрису в каком-то другом образе.

Дженсен Эклс и Джаред Падалеки, «Сверхъественное»

Этих красавчиков знают как Дина и Сэма Винчестер. Отважные и веселые братья, — убийцы нечисти.
New Magazine
Это самые яркие роли актеров. Из-за постоянных съемок культового сериала, они практически больше нигде и не снимались.

Настасья Самбурская, «Универ. Новая общага»

Скандальная актриса выбрала для себя такую профессию лишь потому, что хотела больше зарабатывать. Она сыграла Кристину в сериале «Универ. Новая общага». Настасья ушла из «Универа», а вот Кристина с ней осталась.
New Magazine
Изначально Самбурская переживала, что стала заложницей одной роли. Но потом приняла это с благодарностью за то, что эта роль привела её к славе.

Анастасия Заворотнюк, «Моя прекрасная няня»

Няня Вика. Её полюбили и взрослые, и дети.
New Magazine
Прошло уже много лет после выхода этого сериала, а до сих пор о Заворотнюк говорят как о звезде «Моей прекрасной няни».

Екатерина Волкова «Воронины»

Полюбившаяся всем семейка Ворониных и Верочка.
New Magazine
Несомненно, Екатерина талантливая актриса. Но Катю так и называют «Волкова из „Ворониных“.

Иван Охлобыстин, „Интерны“

Охлобыстин утверждает, что нет ничего страшного в том, если ты стал актёром одной роли.
New Magazine
И пусть Иван снимался в большом количестве фильмов и сериалов, многие зрители его знают как остроумного врача Быкова.
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Комментарии
Актеры , Теория большого взрыва , Секс в большом городе , Элизабет Беркли , Джаред Падалеки , Иван Охлобыстин , Екатерина Волкова , Анастасия Заворотнюк , Сара Паркер , Джим Парсонс , Настасья Самбурская
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