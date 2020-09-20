Назван самый вероятный претендент на роль Бонда

Назван самый вероятный претендент на роль нового Джеймса Бонда. Как сообщает издание The Mirror, агентом 007 может стать британский актер Том Харди.
Харди должен сменить Дэниэла Крейга после выхода пятого фильма современной бондианы "Не время умирать". Как выяснилось, договор со звездой картины "Веном" планировалось заключить уже в ноябре. Однако из-за пандемии COVID-19 официально актер получит роль только в 2021 году. Ранее основным кандидатом на роль Бонда считался актер Том Хиддлстон.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что эксперты рассказали, кто может сыграть Бонда.