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Назван самый вероятный претендент на роль нового Джеймса Бонда 

Мира Маркина 4 часа назад
Назван самый вероятный претендент на роль Бонда
Фото: Кадр из фильма "007: Спектр"
Назван самый вероятный претендент на роль нового Джеймса Бонда. Как сообщает издание The Mirror, агентом 007 может стать британский актер Том Харди.
Кадр из фильма "Веном"
Харди должен сменить Дэниэла Крейга после выхода пятого фильма современной бондианы "Не время умирать". Как выяснилось, договор со звездой картины "Веном" планировалось заключить уже в ноябре. Однако из-за пандемии COVID-19 официально актер получит роль только в 2021 году. Ранее основным кандидатом на роль Бонда считался актер Том Хиддлстон.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что эксперты рассказали, кто может сыграть Бонда.
Актеры , Веном , Том Хиддлстон , Джеймс Бонд , Том Харди , Дэниэл Крэйг
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