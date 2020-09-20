Звезды, которые потолстели ради роли в кино 

Ради искусства настоящие звезды готовы идти на многие жертвы. Так, например, многие из актеров набирают вес ради того, чтобы получить роль своей мечты.

На что идут настоящие талантливые актеры ради своих ролей? Они не гнушаются изменять свои идеальные тела, чтобы лучше вжиться в образ. За это умение перевоплощаться и жертвовать своей формой их и полюбили зрители.

Для роли в фильме с говорящим названием «Я худею» юной актрисе пришлось экстренно толстеть на 20 килограммов. Для своего экранного образа звезда «Викинга» постаралась сделать многое, да так, что поклонники не поверили и сочли лишний вес за хорошую работу гримера. Александра развеяла их сомнения и показала свою фигуру наглядно. Она призналась, что постоянно ела, и это было тяжело, потому что в какой-то момент от запаха еды ее стало тошнить.

Во всем мире Кристиан Бэйл прославился тем, что часто жертвует своим здоровьем и то набирает вес ради роли, то доводит себя до изнеможения. Так, например, для роли в фильме «Машинист» он похудел на 55 килограммов, а затем ему срочно пришлось приводить себя в форму ради съемок в «Бэтмене». За рекордные 4 месяца он набрал 45 килограммов, а затем с помощью тренировок добрался и до отметки в 100 кг. Потом Бэйл опять доказал свой статус талантливого актера, набрав еще 20 килограммов для съемок в фильме «Власть»

Эта актриса постаралась превратиться в нечто действительно отвратительное ради съемок в фильме «Монстр» . Красотке пришлось вставлять себе зубные протезы, сбривать брови и толстеть с помощью специальной диеты из картофельных чипсов и пончиков. С помощью такого питания актриса потолстела на 14 килограммов, а сама роль серийного убийцы принесла ей премию «Оскар»

Этот талантливый актер и певец также шел на многое ради проектов, в которых он участвовал. В «Далласком клубе покупателей» зрители его запомнили ходячим скелетом, однако затем он превратился в настоящего пухлячка, когда набрал 30 килограммов для фильма «Глава 27». Правда, такая самоотверженность не оправдала себя, потому что лента провалилась в прокате.

Рене Зеллвегер

Актриса стала кумиром многих женщин, снявшись в серии фильмов под названием «Дневники Бриджит Джонс». Сама Зеллвегер не отрицала, что склонна к полноте, однако она всегда старалась следить за своей фигурой. Здесь же актриса дала себе волю и потолстела на 15 килограммов. Позже она избавилась от лишних килограммов и продала свою одежду, чтобы избавиться от нарядов размера XXL.