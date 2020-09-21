Поклонники Аксеновой в шоке от ее фото в гробу

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«Плохая примета»: поклонники Любови Аксеновой остались в шоке от ее снимка в гробу 

Teleprogramma.pro 7 часов назад
Актриса Любовь Аксенова в Instagram разместила достаточно странный снимок, на котором она лежит в гробу, чем вызвала недоумение части своих поклонников. Многие фанаты осудили звезду за подобные фотографии, которые, как они считают, в будущем не сулят ничего хорошего.
@im_lyubovaksenova

«Приборы заливали все вокруг ярким светом, что добавляло эффектности антуражу. Да и гроб, на удивление, оказался очень удобным местом. Усталость последних дней от всех перелетов, интервью, подготовок и съемок накопилась настолько, что Люба была готова спать с открытыми глазами».

«Это очень плохая примета. После таких кадров люди, которые их разместили, как правило, умирают», «Никогда не буду лайкать такие фотографии. Зачем вы это разместили? Смерти хотите», «Тяжело быть актрисой. Хорошо, что я не пошла в актерское», «Самая плохая примета — это верить в плохие приметы. Люба, не слушайте их», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что Любовь Аксенова получила широкую известность после роли в сериале «Мажор», где она сыграла с Павлом Прилучным. В 2013 году она вышла замуж за продюсера и режиссера Павла Аксенова. Причем свадьбу они сыграли спустя три месяца после знакомства.
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Комментарии 2
Актеры , Видео , Любовь Аксенова , Павел Аксенов
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