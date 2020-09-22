Почему Алису Фрейндлих не хотели снимать в кино 

Видео рассказывает об актрисе Алисе Фрейндлих. Фрейндлих начала карьеру в театре, а в 1955 году дебютировала в кино. В течение десяти лет режиссёры доверяли ей только небольшие эпизоды, и лишь в 1965 году появилась комедия «Похождения зубного врача», где Фрейндлих сыграла заметную роль. Почему артистку долго считали неподходящей для кино? Что ей дала роль Мымры в «Служебном романе» (1979)? Как Алиса Бруновна решилась на съёмки в «Сталкере» (1979)? Обо всём вы узнаете из ролика.
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