Почему Яковлева сочли за сумасшедшего 

Сценарий фильма долгое время, почти десять лет, лежал без надобности из-за того, что режиссер не мог найти актера на роль князя Мышкина. Юрий Яковлев тогда играл в театре. Он пришел на "Мосфильм" пробоваться на роль в фильме "Сорок первый", однако его не взяли. Но фотографии актера увидел Пырьев, и его сразу пригласили на съемки в "Идиоте".

Фильм имел огромный успех и был показан во многих зарубежных странах. Яковлев настолько вжился в роль Мышкина и достоверно передал характер персонажа, что привлек внимание американской киностудии 20th Century Fox. Ему предложили сыграть Христа, но актер был вынужден отказаться.

После выхода "Идиота" начали ходить слухи, что Яковлев на самом деле не в себе и даже лежал в психиатрической больнице.