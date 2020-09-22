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Почему Яковлева сочли за сумасшедшего 

Анастасия Иванова 10 часов назад
В 1958 году вышел фильм Ивана Пырьева "Идиот", снятый по одноименному роману Федора Достоевского. Главная роль в картине досталась Юрию Яковлеву. Все были восхищены игрой актера, однако после премьеры начали ходить слухи о его сумасшествии. Подробнее — в материале "Рамблера".
Сценарий фильма долгое время, почти десять лет, лежал без надобности из-за того, что режиссер не мог найти актера на роль князя Мышкина. Юрий Яковлев тогда играл в театре. Он пришел на "Мосфильм" пробоваться на роль в фильме "Сорок первый", однако его не взяли. Но фотографии актера увидел Пырьев, и его сразу пригласили на съемки в "Идиоте".
Фильм имел огромный успех и был показан во многих зарубежных странах. Яковлев настолько вжился в роль Мышкина и достоверно передал характер персонажа, что привлек внимание американской киностудии 20th Century Fox. Ему предложили сыграть Христа, но актер был вынужден отказаться.
После выхода "Идиота" начали ходить слухи, что Яковлев на самом деле не в себе и даже лежал в психиатрической больнице.

"Знаете, что говорят про моего Мышкина? Что я отыскал его в доме для умалишенных! Что он настоящий сумасшедший, потому так и играет!" — так говорил Пырьев, восхищаясь работой актера.

Комментарии
Актеры , Видео , Федор Достоевский , Юрий Яковлев , Иван Пырьев
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