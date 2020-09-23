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Шэрон Стоун назвала лучшего партнера по поцелуям в кино 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Актриса Шэрон Стоун рассказала, кто из ее коллег по съемкам лучше всего целовался. Об этом пишет газета Metro.
По словам Шэрон Стоун, ее впечатлил поцелуй с Робертом Де Ниро во время съемок фильма "Казино", который вышел в 1995 году. Актриса в шутку призналась, что была влюблена в коллегу настолько, что даже если бы он ударил ее по голове, она бы подумала, что это было потрясающе.
Кадр из фильма "Казино"

«Это был актер, которым я восхищалась больше всего, и на протяжении всей своей карьеры я думала о том, что хочу сесть напротив Де Ниро и удержать себя в руках», — рассказала Шэрон Стоун.

Ранее "Рамблер" сообщал, что стало известно, когда Том Круз полетит в космос.
Актеры , Видео , Казино , Шэрон Стоун , Том Круз , Роберт де Ниро , газета Metro
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