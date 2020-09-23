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Рэдклифф назвал условие возвращения к роли Поттера 

Анастасия Иванова 8 часов назад
Рэдклифф назвал условие возвращения к роли Поттера
Фото: Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары смерти"
Британский актер Дэниэл Рэдклифф заявил, что готов вернутся к роли Гарри Поттера, однако поставил одно условие: в проекте не должна участвовать Джоан Роулинг. Об этом сообщает We Got This Covered.
Такое решение Рэдклифф принял из-за пренебрежительных высказываний писательницы о трансгендерах. Ранее актеру пришлось извиняться перед поклонниками Гарри Поттера за слова Роулинг.

«Трансгендерные женщины — это женщины. Любое отрицание этого стирает идентичность трансгендерного человека», — написал Рэдклифф.

Как пишет издание, одно из произведений писательницы, которое хотят экранизировать, — это пьеса «Гарри Поттер и Проклятое дитя».
Ранее "Рамблер" сообщал, что компания Disney перенесла все премьеры на следующий год.
Актеры , Дэниэл Рэдклифф , Джоан Роулинг , Гарри Поттер , Walt Disney
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