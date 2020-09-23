Рэдклифф назвал условие возвращения к роли Поттера 

Фото: Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары смерти"

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Такое решение Рэдклифф принял из-за пренебрежительных высказываний писательницы о трансгендерах. Ранее актеру пришлось извиняться перед поклонниками Гарри Поттера за слова Роулинг.

«Трансгендерные женщины — это женщины. Любое отрицание этого стирает идентичность трансгендерного человека», — написал Рэдклифф.

Как пишет издание, одно из произведений писательницы, которое хотят экранизировать, — это пьеса «Гарри Поттер и Проклятое дитя».