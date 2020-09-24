Советские актеры, получившие роли по блату 

Фото: Кадр из фильма “Д’Артаньян и три мушкетера”

Часто современных режиссеров упрекают в том, что они дают роли в своих картинах знакомым и родственникам. Но это вовсе не веяние времени, как думают многие. И в советское время были артисты, которые прославились, благодаря нужным знакомствам или родственным связям. О том, кому так повезло, рассказывает «Рамблер».

Большинство зрителей запомнили актера по роли Генки Ляпишева в фильме «Большая перемена», до этого Проскурин «засветился» всего в нескольких мелких ролях.

Кадр из фильма "Большая перемена"

Попасть в фильм Алексея Коренева ему помогла дружба с дочерью режиссера, Еленой . Виктор пришел в гости к подруге, где его и увидел Коренев, предложивший роль в своем новом фильме. Прочитав сценарий, Проскурин выбрал для себя роль Ганжи, но режиссер посчитал, что актер еще слишком молод и неопытен для того, чтобы сыграть этого персонажа. А вот на роль Ляпишева утвердил Проскурина даже без проб.

Елена Проклова

Актриса никогда не скрывала, что свою первую роль в фильме «Звонят, откройте дверь!» получила лишь благодаря своему деду, второму помощнику режиссера.

Кадр из фильма «Звонят, откройте дверь!»

Кстати, дед был категорически против того, чтобы внучка становилась актрисой. Но Елена часто бывала с ним на съемочной площадке и даже присутствовала на пробах, в результате выучив всю роль Тани Назаровой. В результате Александр Митта обратил внимание на родственницу своего помощника и после множества неудачных проб других претенденток предложил Лене сыграть небольшую сцену из фильма. Проклова оказалась очень убедительна, и режиссер утвердил ее на роль.

Кадр из фильма «Герой нашего времени"

Но утвержденный на роль Печорина Владимир Ивашов очень хотел, чтобы ее сыграла Светлана Светличная, с которой в тот момент у него был роман. Актер уговорил Семину отдать роль Светличной.

О том, что снимать в картине „Д’Артаньян и три мушкетера“ Алферову Георгий Юнгвальд-Хилькевич вовсе не собирался, известно, наверно всем.

Кадр из фильма „Д’Артаньян и три мушкетера“