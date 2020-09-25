Актриса Каролина Дикманн мечтала ходить по подиуму, но, несмотря на привлекательную внешность и идеальную фигуру, моделью она не стала — помешал невысокий рост. Но зато ее заметили менеджеры студии «Глобо», крупнейшего производителя бразильских сериалов. И Каролина блистала уже не на модных показах, а с телеэкранов по всему миру.

Каролина Дикманн — одна из самых высокооплачиваемых и популярных актрис Бразилии (на ее страницу в Instagram подписаны более 5 млн человек). В кино она попала случайно, когда поняла, что стать топ-моделью ей не суждено.

Дикманн родилась в состоятельной многодетной семье. Девочка с детства занималась гимнастикой, но мечтала быть моделью. В подростковом возрасте ее заметили агенты модельного агентства, и юная Каролина подписала первый контракт на съемку для глянцевых журналов. Но уже тогда было понятно, что, несмотря на спортивное тело и красивое лицо, ходить по подиуму ей не суждено, подвел маленький рост. В 15 лет девушка выросла всего до 160 см.

Вскоре девушку заметили агенты, искавшие новые лица для студии «Глобо». Первую роль Каролина получила в 15 лет: она сыграла в сериале «Решать вам». Сразу после этого ее пригласили еще в несколько проектов: «Хищник» и «Сексапил».

В 1994 году на экраны вышел сериал «Тропиканка», в котором Дикман сыграла дочь главного героя — скромницу Асусену, влюбившуюся в избалованного негодяя Витора. В одночасье 16-летняя артистка стала знаменитой.

Режиссеры разглядели в юной актрисе талант и стали приглашать ее в фильмы, многие из которых показывали и в России. Так, в нашей стране Каролина Дикман известна по ролям в сериалах «Во имя любви» (Каталина), «Семейные узы» (Камила), «Хозяйка судьбы» (Исабель).

Всего Каролина сыграла в 30 сериалах. Последний с ее участием — «Седьмой хранитель» — показывали в 2018-2019 годах.

@loracarola

Сейчас 42-летняя Дикманн старается уделять максимум времени семье. У нее есть два сына: 21-летний Давид от известного актера Маркуса Фроты и 13-летний Жозе от режиссера Тьяго Воркмана.

В первый раз Каролина вышла замуж в 1995 году, когда ей было всего 17 лет. По ее словам, она не планировала так рано вступать в брак, но встреча с Маркусом Фротой изменила ее планы. В России Фрота известен по роли Тоньо-лунатика в сериале «Секрет тропиканки». На момент знакомства с Каролиной Маркусу было уже почти 40 лет. Но огромная разница в возрасте не смущала влюбленных.

Актер переживал трудный период в жизни: к тому времени он овдовел (жена погибла в ДТП) и один растил дочь и двоих сыновей. Роман с юной «Асусеной» стал для него глотком чистого воздуха.

Они вскоре поженились и у пары родился сын Давид. Брачная церемония проходила на арене цирка: Маркус известный цирковой артист и основатель академии цирка в Бразилии.

@loracarola

Брак их не был долгим: разница в возрасте и ревность сделали свое дело, и в 2004 году актеры развелись. Но они сумели сохранить дружеские отношения ради сына.

Вскоре Каролина познакомилась с режиссером Тьяго Воркманом, в мае 2007 года она вышла за него замуж.

42-летняя Каролина активно ведет страницу в Instagram, где делится яркими моментами жизни и хвастается идеальной фигурой. С момента выхода «Тропиканки» Дикманн не практически не изменилась внешне, но стала еще более привлекательной со своей зрелой красотой.

@loracarola

Кстати, вспоминая свое модельное прошлое, Каролина Дикманн периодически участвует в модных показах в Бразилии.

Многие поклонники, глядя на фото Дикманн обвиняют ее в том, что она прибегала к услугам пластических хирургов. Мол, невозможно в возрасте 40+ выглядеть настолько хорошо. Но актриса не перестает повторять, что за стройное и гибкое тело обязана гимнастике и йоге, а за сияющую кожу — правильному питанию.