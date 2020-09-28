Фильм "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова вышел в 1994 году. Он был признан не только в России, но и во всем мире. Картину наградили премией "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Роль Маруси в "Утомленных солнцем" сыграла актриса Ингеборга Дапкунайте . Однако во второй части фильма, снятой спустя 16 лет, ее уже не было. "Рамблер" рассказывает, почему.

Когда проходили кастинги, Михалков был убежден, что роль Маруси должна играть Елена Яковлева . Однако внезапно на пробы без приглашения приехала ее коллега по "Интердевочке" Ингеборга Дапкунайте. Она узнала о съемках новой картины Михалкова и решила показать себя. Режиссер не знал актрису и до этого не видел фильмов с ней. Но 31-летняя Дапкунайте подкупила своей легкостью, и главная роль досталась ей.

Когда планировались съемки второй части "Утомленных солнцем" встал вопрос, кто будет играть Марусю. Отношения между Михалковым и Дапкунайте испортились. По словам режиссера, актриса начала принимать участие в развлекательных передачах, тем самым портя свою репутацию. Михалков был согласен пригласить ее на роль, но при условии, что она откажется от съемок в реалити-шоу "Большой брат". Однако Ингеборга не согласилась. Сама она сказала, что причина была другой, но не стала ее афишировать.