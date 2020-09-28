Фильм "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова вышел в 1994 году. Он был признан не только в России, но и во всем мире. Картину наградили премией "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Роль Маруси в "Утомленных солнцем" сыграла актриса Ингеборга Дапкунайте. Однако во второй части фильма, снятой спустя 16 лет, ее уже не было. "Рамблер" рассказывает, почему.
Когда проходили кастинги, Михалков был убежден, что роль Маруси должна играть Елена Яковлева. Однако внезапно на пробы без приглашения приехала ее коллега по "Интердевочке" Ингеборга Дапкунайте. Она узнала о съемках новой картины Михалкова и решила показать себя. Режиссер не знал актрису и до этого не видел фильмов с ней. Но 31-летняя Дапкунайте подкупила своей легкостью, и главная роль досталась ей.
Когда планировались съемки второй части "Утомленных солнцем" встал вопрос, кто будет играть Марусю. Отношения между Михалковым и Дапкунайте испортились. По словам режиссера, актриса начала принимать участие в развлекательных передачах, тем самым портя свою репутацию. Михалков был согласен пригласить ее на роль, но при условии, что она откажется от съемок в реалити-шоу "Большой брат". Однако Ингеборга не согласилась. Сама она сказала, что причина была другой, но не стала ее афишировать.
В итоге, Марусю в продолжении фильма "Утомленные солнцем" сыграла Виктория Толстоганова.