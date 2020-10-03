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Как «дурнушка-толстушка», над которой все смеялись, заполучила молодого миллиардера 

Диана Товсепова 2 часа назад
О том, что выйти замуж за принца можно, даже если вам немного за 30, пел еще Андрей Данилко в образе "Верки Сердючки", однако не все в это верили.
А вот популярная голливудская актриса Ребел Уилсон смогла! Звезда американских комедий ("Идеальный голос", "Отпетые мошеники") покорила зрителей своей харизмой, несмотря на очевидно лишние килограммы. Продюсеры давали ей роли "пухлых дурнушек", зная, что Ребел точно сможет заставить всех смеяться.
Уилсон, которой кстати 40 лет, и сама шутила над своей внешностью и проблемами с противоположным полом, но последние новости о ее личной жизни удивили всех. Так, пышная красотка вдруг занялась своим похудением, сбросила 20 килограммов изакрутила роман с "принцем".
Причем принцем его зовут не ради красного словца. Так, актриса появилась на публике вместе со своим новым мужчиной, 29-летним миллиардером
Джейкобом Бушем. Интересно, что семья этого молодого красавца основала компанию Anheuser-Busch, производящую самое популярное в Америке пиво Budweiser. В 2016 году Forbes поставил его семью на 16-ю строчку списка самых богатых семей в Штатах (с состоянием в 13,4 миллиарда долларов)..
Фанаты Уилсон по всему миру ликуют, а злопыхатели не могут понять, что же молодой миллиардер нашел в не самой юной актрисе с далеко не модельной внешностью.
Видео дня. Почему профессор-лопух стал последней ролью актера
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Актеры , Фото , Принц , Идеальный голос , Ребел Уилсон , Андрей Данилко , Forbes
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