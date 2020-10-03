О том, что выйти замуж за принца можно, даже если вам немного за 30, пел еще Андрей Данилко в образе "Верки Сердючки", однако не все в это верили.

А вот популярная голливудская актриса Ребел Уилсон смогла! Звезда американских комедий ( "Идеальный голос" , "Отпетые мошеники") покорила зрителей своей харизмой, несмотря на очевидно лишние килограммы. Продюсеры давали ей роли "пухлых дурнушек", зная, что Ребел точно сможет заставить всех смеяться.

Уилсон, которой кстати 40 лет, и сама шутила над своей внешностью и проблемами с противоположным полом, но последние новости о ее личной жизни удивили всех. Так, пышная красотка вдруг занялась своим похудением, сбросила 20 килограммов изакрутила роман с "принцем".

Причем принцем его зовут не ради красного словца. Так, актриса появилась на публике вместе со своим новым мужчиной, 29-летним миллиардером

Джейкобом Бушем. Интересно, что семья этого молодого красавца основала компанию Anheuser-Busch, производящую самое популярное в Америке пиво Budweiser. В 2016 году Forbes поставил его семью на 16-ю строчку списка самых богатых семей в Штатах (с состоянием в 13,4 миллиарда долларов)..

Фанаты Уилсон по всему миру ликуют, а злопыхатели не могут понять, что же молодой миллиардер нашел в не самой юной актрисе с далеко не модельной внешностью.