Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Трагические судьбы известных актрис 50-х годов 

BigPicture.ru 1 час назад
Трагические судьбы известных актрис 50-х годов
Фото: BigPicture.ru
В 50-х годах советское кино переживало очередной взлет, но не все актрисы смогли удержаться в этом «полете».

Елена Добронравова

BigPicture.ru
Елена родилась 21 июля 1932 года. Все ее близкие родственники были актерами, и она тоже мечтала о карьере актрисы. Училась в школе-студии МХАТ и Щукинском училище, получила приз Каннского кинофестиваля за главную роль в фильме «Большая семья»… А потом все пошло наперекосяк.
С 1954 года Добронравова служила в театре имени Вахтангова, до 1980 года снималась в кино. Но главных ролей ей не доверяли. Причиной тому был заносчивый характер актрисы. Стремясь делать «как лучше», она конфликтовала сначала с преподавателями, затем с режиссерами.
Так она лишилась, например, главной роли в фильме «Летят журавли» уже после утверждения на роль: режиссер Михаил Калатозов отказался работать с эгоистичной актрисой, и роль досталась Татьяне Самойловой. А этот фильм, между прочим, стал единственным советским фильмом, получившим Гран-при Каннского кинофестиваля.
Актриса впала в депрессию и несколько лет не выходила на сцену и не снималась. Она так и не вышла замуж из-за слишком высоких стандартов по отношению к мужчинам. После небольшой роли в ленте «Тегеран-43» тихо ушла со сцены и умерла в безвестности 24 января 1999 года.

Кюнна Игнатова

BigPicture.ru
Актриса родилась 26 сентября 1934 года в Москве. Ее отец были известным этнографом, изучавшим Якутию, и назвал дочь «солнышком» по‑якутски. Потом он уехал из Москвы в любимый регион, и воспитанием Кюнны занимались ее мать и дед.
После школы Игнатова поступила в Щукинское училище, после которого снялась в фильмах «Ляна» и «Долгий путь», а также начала играть в Театре драмы и комедии.
В 1958 году она родила сына Петра от актера Вячеслава Соколова, а после этого завела роман с режиссером Владимиром Белокуровым. Ее не смутила 30-летняя разница в возрасте и то, что любимый попросил ее перейти во МХАТ.
С тех пор актриса почти не снималась в кино, да и на театральной сцене появлялась нечасто. Друзья считали, что Белокуров специально держит молодую жену при себе. В 1971 году она увлеклась молодым актером Александром Диком и ушла от престарелого больного мужа. Впрочем, ее карьере это не помогло: о Кюнне фактически забыли, осталось лишь несколько ролей во МХАТе.
Сын актрисы вспоминал, что дома начали появляться незнакомые люди, Кюнна нередко выпивала с ними, а однажды у нее попытались отобрать квартиру.
18 февраля 1988 года она не появилась на репетиции в театре, коллеги забеспокоились и на следующий день взломали дверь. Игнатова лежала на полу без сознания, умерла в больнице через два дня. Официальная причина — аневризма, но некоторые считают, что она пыталась покончить с собой из-за неудавшейся карьеры.

Изольда Извицкая

BigPicture.ru
Актриса родилась 21 июня 1932 года в Москве, вскоре семья переехала в Дзержинск Нижегородской области — там работал ее отец. Девочка с детства обладала актерскими способностями, поэтому, окончив школу, вернулась в Москву и с первой попытки поступила во ВГИК.
Сниматься в кино начала еще во время учебы, самой известной ролью стала Марютка в фильме «Сорок первый» (1956). После этого Извицкая стала знаменита на весь Союз. На Каннском кинофестивале картина получила специальную премию за гуманизм.
После большого успеха снялась еще в двух десятках фильмов («Человек с будущим», «Армагеддон», «По тонкому льду» и других), но не в главных ролях. Постепенно о ней забыли, чем Изольда была крайне огорчена. Утешения искала в алкоголе, который употребляла вместе с мужем, актером Эдуардом Бредуном. Но в начале 1971 года муж бросил ее и ушел жить к общей знакомой.
Жизнь Изольды оборвалась трагически. Ее тело обнаружили в квартире 1 марта 1971 года, к тому моменту актриса была мертва не менее недели. Причина смерти — физическое истощение и алкоголизм.
BigPicture.ru: последние новости
Известная актриса рассказала, что именно она должна была сыграть роль Рэйчел в сериале «Друзья» Известная актриса рассказала, что именно она должна была сыграть роль Рэйчел в сериале «Друзья» 5 немых советских фильмов, признанных шедеврами мирового кино 5 немых советских фильмов, признанных шедеврами мирового кино Секс и страх: 20 лучших триллеров с эротическим подтекстом Секс и страх: 20 лучших триллеров с эротическим подтекстом
Комментарии
Актеры , Поля , Армагеддон , Большая семья , Поли , Летят журавли , Эдуард Бредун , Елена Добронравова , Вячеслав Соколов , Владимир Белокуров , Изольда Извицкая , Михаил Калатозов , Татьяна Самойлова , Кюнна Игнатова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало со звездой «Кривого зеркала»
Что стало со звездой «Кривого зеркала»
Российские актеры-красавцы, выбравшие невзрачных жен
Российские актеры-красавцы, выбравшие невзрачных жен
5 ляпов в советских фильмах, которые все пропустили
5 ляпов в советских фильмах, которые все пропустили
Новости партнеров
Видео
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
К чему приводят актерские розыгрыши
44:13
К чему приводят актерские розыгрыши
Актеры
Красавица-актриса, ставшая звездой лишь в 87 лет
09:53
Красавица-актриса, ставшая звездой лишь в 87 лет
Актеры
Главные скандалисты советского кино
44:00
Главные скандалисты советского кино
Актеры
Строгая леди советского кино
10:03
Строгая леди советского кино
Актеры
Как за копейки сняли культовый российский фильм
31:32
Как за копейки сняли культовый российский фильм
Фильмы
Почему Людмилу Максакову называют дочерью Сталина
44:12
Почему Людмилу Максакову называют дочерью Сталина
Актеры
Как Леонид Филатов стал символом кино 80-х
44:15
Как Леонид Филатов стал символом кино 80-х
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение