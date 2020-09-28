Трагические судьбы известных актрис 50-х годов 

В 50-х годах советское кино переживало очередной взлет, но не все актрисы смогли удержаться в этом «полете».

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Елена родилась 21 июля 1932 года. Все ее близкие родственники были актерами, и она тоже мечтала о карьере актрисы. Училась в школе-студии МХАТ и Щукинском училище, получила приз Каннского кинофестиваля за главную роль в фильме «Большая семья» … А потом все пошло наперекосяк.

С 1954 года Добронравова служила в театре имени Вахтангова, до 1980 года снималась в кино. Но главных ролей ей не доверяли. Причиной тому был заносчивый характер актрисы. Стремясь делать «как лучше», она конфликтовала сначала с преподавателями, затем с режиссерами.

Актриса впала в депрессию и несколько лет не выходила на сцену и не снималась. Она так и не вышла замуж из-за слишком высоких стандартов по отношению к мужчинам. После небольшой роли в ленте «Тегеран-43» тихо ушла со сцены и умерла в безвестности 24 января 1999 года.

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Актриса родилась 26 сентября 1934 года в Москве. Ее отец были известным этнографом, изучавшим Якутию, и назвал дочь «солнышком» по‑якутски. Потом он уехал из Москвы в любимый регион, и воспитанием Кюнны занимались ее мать и дед.

После школы Игнатова поступила в Щукинское училище, после которого снялась в фильмах «Ляна» и «Долгий путь», а также начала играть в Театре драмы и комедии.

В 1958 году она родила сына Петра от актера Вячеслава Соколова , а после этого завела роман с режиссером Владимиром Белокуровым . Ее не смутила 30-летняя разница в возрасте и то, что любимый попросил ее перейти во МХАТ.

С тех пор актриса почти не снималась в кино, да и на театральной сцене появлялась нечасто. Друзья считали, что Белокуров специально держит молодую жену при себе. В 1971 году она увлеклась молодым актером Александром Диком и ушла от престарелого больного мужа. Впрочем, ее карьере это не помогло: о Кюнне фактически забыли, осталось лишь несколько ролей во МХАТе.

Сын актрисы вспоминал, что дома начали появляться незнакомые люди, Кюнна нередко выпивала с ними, а однажды у нее попытались отобрать квартиру.

18 февраля 1988 года она не появилась на репетиции в театре, коллеги забеспокоились и на следующий день взломали дверь. Игнатова лежала на полу без сознания, умерла в больнице через два дня. Официальная причина — аневризма, но некоторые считают, что она пыталась покончить с собой из-за неудавшейся карьеры.

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Актриса родилась 21 июня 1932 года в Москве, вскоре семья переехала в Дзержинск Нижегородской области — там работал ее отец. Девочка с детства обладала актерскими способностями, поэтому, окончив школу, вернулась в Москву и с первой попытки поступила во ВГИК.

Сниматься в кино начала еще во время учебы, самой известной ролью стала Марютка в фильме «Сорок первый» (1956). После этого Извицкая стала знаменита на весь Союз. На Каннском кинофестивале картина получила специальную премию за гуманизм.

После большого успеха снялась еще в двух десятках фильмов («Человек с будущим», «Армагеддон» , «По тонкому льду» и других), но не в главных ролях. Постепенно о ней забыли, чем Изольда была крайне огорчена. Утешения искала в алкоголе, который употребляла вместе с мужем, актером Эдуардом Бредуном . Но в начале 1971 года муж бросил ее и ушел жить к общей знакомой.

Жизнь Изольды оборвалась трагически. Ее тело обнаружили в квартире 1 марта 1971 года, к тому моменту актриса была мертва не менее недели. Причина смерти — физическое истощение и алкоголизм.