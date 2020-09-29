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Сломанная жизнь советской Одри Хепберн 

Елена Красовская 7 часов назад
Ролик рассказывает об актрисе Людмиле Марченко. Людмила с детства мечтала об артистической карьере и после школы с лёгкостью поступила в несколько творческих вузов, но выбрала ВГИК. После первых же ролей в кино Марченко заметили: девушка покоряла и режиссёров, и зрителей красотой и талантом. Многие предсказывали молодой актрисе громкую карьеру и называли её советской Одри Хепбёрн, но Марченко не суждено было стать кумиром страны на многие годы. Почему уже к 30 годам артистка перестала интересовать коллег и публику, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» назвал фильмы с Гвинет Пэлтроу, которые стоит посмотреть.
Актеры , Видео , Людмила Марченко , Одри Хепберн , Гвинет Пэлтроу
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