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Светлана Савелова: Забвение в алкоголе и ранний уход одной из самых красивых актрис СССР 

Veasy.ru 7 часов назад
Забвение и ранний уход «русской Брижит Бардо»
Фото: Veasy.ru
Несмотря на то, что советская красавица-актриса Светлана Савелова рано ушла из жизни, она по сей день остается в памяти и сердцах преданных поклонников.
Светлана была наделена поистине голливудской внешностью, за что ее многие прозвали русской Брижит Бардо.
Обычная девушка из Симферополя даже и подумать не могла, что ее внешность поможет стать звездой советского кинематографа и даже «советским секс-символом». Савелова и не мечтала о карьере актрисы, она планировала пойти по стопам своей матери, связать жизнь с медициной. Но одна встреча изменила ее жизнь.
Так работая в аптеке, эффектную красавицу заметил режиссер Сегель и предложил главную роль в фильме «Прощайте, голуби». Так спонтанно для Светланы началась страница ее новой жизни.
Veasy.ru
Но ни красивая внешность, ни успех в кино не принесли женщине удачи в жизни. Личная страница ее жизни также не блещет счастливым браком и материнством. Как говорится, не родись красивой, а счастливой.
Не менее странно было узнать, что такая эффектная и преуспевающая актриса имела тягу к «горячительным напиткам». Именно это стало причиной ее столь раннего ухода. Такой способ снимать стресс привел не только к различным проблемам со здоровьем, но и к тому, что актрисе стали предлагать новые роли.
Светланы не стало в 57 лет, последние годы она провела в забвении алкоголя и совершенно одна, без детей и мужа. Очень печально представить, что некогда «секс-символ» так ушла из жизни. Для прощания с актрисой собирали деньги неравнодушные люди, а в последний путь ее отправили в одежде, которую предоставил театр, это был сценический реквизит.
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