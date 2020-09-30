Как замужняя актриса сыграла советскую школьницу 

Смотрите видео и узнайте, как сложилась жизнь Татьяны Аксюты, которую называли советской Джульеттой после выхода школьной мелодрамы «Вам и не снилось…» (1980). На экране Татьяна выглядела ровесницей своего экранного партнёра, 16-летнего Никиты Михайловского, но в реальности была старше его на несколько лет, уже успела окончить вуз и даже выйти замуж. Какой была жизнь актрисы после судьбоносной ленты, расскажет ролик.
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