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Как замужняя актриса сыграла советскую школьницу 

Елена Красовская 2 часа назад
Смотрите видео и узнайте, как сложилась жизнь Татьяны Аксюты, которую называли советской Джульеттой после выхода школьной мелодрамы «Вам и не снилось…» (1980). На экране Татьяна выглядела ровесницей своего экранного партнёра, 16-летнего Никиты Михайловского, но в реальности была старше его на несколько лет, уже успела окончить вуз и даже выйти замуж. Какой была жизнь актрисы после судьбоносной ленты, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что названа главная российская актриса десятилетия.
Актеры , Видео , Татьяна Аксюта
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