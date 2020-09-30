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«Проклятая роль»: что стало с актрисой из фильма «Звонок» 

Диана Товсепова 21 минуту назад
«Проклятая роль»: что стало с актрисой из «Звонка»
Фото: Кадр из фильма "Звонок"
Японский хоррор "Звонок", вышедший 1998 году, стал олицетворением всех фильмов ужасов, а спустя время стал культовым. По сюжету, после просмотра одной кассеты, человека ждала неминуемая гибель в течении семи дней. Причем есть и американская популярная версия хоррора.
Кадр из фильма "Звонок"
Многие зрители говорили, что картина реально пошатнула их психику, а черноволосая девочка Томоко Оиси еще долго приходила людям в кошмарах. Эта роль прославила актрису Юко Такэути, которой позже удалось построить успешную карьеру в японском кино и ТВ, трижды став лауреатом трижды престижной премии Японской киноакадемии за лучшую роль.
Однако, как выяснил "Рамблер", судьба девочки из "Звонка" оказалась трагической. Так, актрису нашли мертвой у себя дома в Токио 27 сентября.
Местные СМИ заявили, что сорокалетняя Юко покончила с собой. При этом они ссылались на информацию столичного управления полиции страны.
Позже выяснилось, что супруг актрисы, актер Тайки Накабаяши, обнаружил ее тело около двух часов ночи в их спальне. Женщину доставили в госпиталь, где врачи уже не могли ничего сделать.
Следов насильственной смерти обнаружено не было, поэтому основной версией следствия стало самоубийство. Предсмертной записки женщина не оставила, но многие фанаты считают, что актриса не справилась с послеродовой депрессии.
Так, Юко недавно родила своего второго ребенка от второго мужа. Восьмимесячная дочь актрисы осталась без матери.
Новость о трагической кончине культовой актрисы удивила пользователей Сети, решивших, что дело в "проклятой роли":

"Определенно страшный фильм, подпортивший жизнь многим. Вот тебе и проклятье одной роли!"

"Я верю в такие совпадения. Все, кто играл Гоголя, тоже умирали таинственно…"

"Карма дело такое. Нельзя вживаться в такие роли".

Комментарии
Актеры , Звонок , Звонки , Юко Такэути
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