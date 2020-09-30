Великая любовь и великая трагедия Романа Ткачука

Романа Ткачука считали очень талантливым артистом, который получил широкую известность благодаря роли в телеспектакле «Кабачок „13 стульев“. Его обожали зрители, и особенно — женщины, хотя он никогда не считался красавцем. Актеру суждено было родиться однолюбом, что его и погубило. Подробнее расскажет „Рамблер“.

Несмотря на непримечательную внешность, Ткачук был очень обаятельным, бесконечно добрым и радовал окружающих хорошими шутками, эти качества разбивали сердца многих женщин.

Но артист всегда был предан лишь одной Майе Гнездовской. Она была старше его, работала на телевидении в литературно-драматической редакции и посещала все его спектакли, когда отношения уже стали серьезными.

Актер называл жену своим „ярким солнечным лучиком“ и постоянно стремился провести время только с ней. Никто не понимал, что он нашел в хрупкой темноволосой девушке, но между ними была немыслимая связь. Вскоре произошла свадьба, на свет появился сын Никита. Все свободное время семья проводила друг с другом.

Со временем Роман стал замечать, что с его женой что-то не так. Резкие перепады настроения, забывчивость и рассеянность пугали его. Ткачук попросил жену показаться к врачу, который решил, что виной всему нервное расстройство.

Девушка начала злоупотреблять алкоголем, иногда актеру даже приходилось выносить ее на руках из заведений. Жизнь была трудной, но они все равно старались быть счастливы вместе.

Все стало плохо, когда у Майи диагностировали рак. Скорее всего, она и сама догадывалась что что-то не так, но до официального диагноза о здоровье ее никто ничего не говорил. В то время у Романа появились трудности с работой, к сожалению, век актеров рано или поздно подходит к концу.

Сын Никита в то время переехал в Америку, а Майю переселили в больницу, куда Роман приезжал каждый день, чтобы покормить жену. Ему и самому было тяжело, но он всегда доставал ей самые лучшие продукты и запрещал кому либо себе помогать.

Когда женщину выписали, стало ясно, что выписали навсегда. Она скончалась на следующее утро. Раздосадованный актер успел только позвонить сыну и запретить забирать тело жены из дома. Утром он его обнаружили, лежащим рядом с ней на соседней кровати. Актер скончался от сердечного приступа.