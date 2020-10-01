«Я хотел, чтобы в „Стрельцове“ было много мата» 

Недавно на экраны вышел фильм Ильи Учителя «Стрельцов», главные роли в котором сыграли популярнейший сегодня актер Александр Петров и его возлюбленная Стася Милославская . Почему именно фильм «Стрельцов» Петров считает знаковым в своей карьере, выяснила наш корреспондент, побывавшая на премьере картины в Москве.

«Стрельцова» снял молодой режиссер Илья Учитель, а продюсером выступил его отец — Алексей Учитель . В основе сюжета — рассказ о трагической судьбе выдающегося советского футболиста Эдуарда Стрельцова . В 1956 году он играл за сборную СССР на Олимпиаде, через два года должен был поехать на чемпионат мира, но, к сожалению, был осужден на 12 лет за изнасилование, которого не совершал. На свободу Стрельцов вышел через пять лет по амнистии и вернулся в профессиональный футбол.

— Я прочитал на каком-то сайте несколько лет назад, что Илья Учитель будет снимать «Стрельцова», — вспоминает 31-летний Петров. — Очень удивился, что мне до сих пор не звонят. Я интуитивно понимал, что это роль моя, сам связался с Ильей, и все сложилось. Когда мой папа узнал, что я буду играть Стрельцова, он сказал: «Это будет хорошее кино!» Он ни на один мой фильм так не реагировал.

По словам Петрова, создатели картины решили обойтись без чернухи и не демонстрировать зрителям некоторых совсем уж печальных эпизодов из жизни спортсмена.

— Я хотел бы, чтобы в этом кино было много мата, потому что Стрельцов говорил матом, — продолжает Александр. — Но этого сделать невозможно, потому что тогда этот фильм не смогут посмотреть дети, а это неправильно, ведь им нужно его показать. По большому счету выйди сейчас на улицу и спроси у молодежи, кто такой Эдуард Стрельцов, никто не знает! А он ведь действительно остается одним из лучших футболистов за всю историю советского и российского футбола.

Петров еще мальчишкой мечтал стать футболистом, но сейчас не жалеет о том, что эта мечта не сбылась.

— Когда мы снимали кино про танкистов, меня звали в танкисты. Когда я играл летчика, директор летного училища сказал: «Сань, давай я тебя к нам без экзаменов возьму. Пацан ты нормальный, мы тебя всему научим». Я ответил: «Спасибо, но я поеду домой!» Если сейчас меня позовут в футболисты, я ради шутки выйду на 5–10 минут на поле, — с улыбкой говорит любимец публики. — Потому что моя профессия другая, я — артист. Да и, как мне кажется, моя физическая форма сейчас уже не такая, как в юности, ведь тогда я не курил сигарет и так далее. Но мы играем иногда с друзьями в футбол — собираемся в «Лужниках» и на других площадках. На любительском уровне мне это нравится, конечно. Лет в 13–14 мне снились сны, как я выхожу на стадион, прям кадры из «Стрельцова». Почему это происходило, я не знал. И получилось так, что я стал выходить не на футбольные стадионы, а на театральные сцены.

Александр Петров признался, что мечтает о том, чтобы картина «Стрельцов» стала полезной для современных юных футболистов.