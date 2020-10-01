За что Ларису Удовиченко преследовали бандиты

Лариса Удовиченко
— одна из самых востребованных русских актрис. Карьера ее складывалась весьма успешно, работы в кино помнят и любят зрители. А вот о личной жизни актриса не слишком распространяется, хотя и не делает из нее тайны. Но мало кто знает, что было время, когда Удовиченко по-настоящему преследовали бандиты. О том, по какой причине это случилось, рассказывает “Рамблер”.
Фото: Кадр из фильма "Зимняя вишня"Кадр из фильма "Зимняя вишня"
Лариса Удовиченко официально была замужем три раза. Впервые она вышла замуж в студенческие годы. Брак был фиктивным: актрисе была нужна московская прописка. Тем не менее первый муж, Александр Панкратов-Белый, будущий режиссер, без раздумий согласившийся жениться на девушке, был в нее влюблен по-настоящему и втайне надеялся, что и Лариса его полюбит, а брак на самом деле состоится. Но, увы, его мечтам сбыться не было суждено: буквально через несколько дней Лариса от него ушла, а вскоре пара развелась. Вспоминать об этом браке Удовиченко не слишком любит, отмечая, что ей совестно за этот поступок.
Вторым мужем Удовиченко стал режиссер Андрей Эшпай
, брак с которым, впрочем, тоже не был долгим. Супруг оказался слишком ревнив, да и и решать бытовые проблемы молодым людям совместно не слишком удавалось. Пара приняла решение разойтись.
Бизнесмен Геннадий Болгарин стал третьим супругом актрисы, уйдя ради нее от жены. Вскоре они поженились, в браке родилась дочь Маша. Казалось, Удовиченко, наконец, обрела семейное счастье. Но через некоторое время до нее начали доходить слухи о том, что муж встречается с другими женщинами. Такие сообщения Удовиченко воспринимала весьма болезненно. В доме начали вспыхивать ссоры.
Но еще более страшным оказалось другое. Муж пристрастился к играм. Пропадал в казино ночами, проигрывая огромные суммы. Росли долги. От кредиторов Болгарин скрывался в разных странах, а Удовиченко в это время начали преследовать бандиты, требуя вернуть долг мужа, угрожали расправой.
Актриса ушла от мужа, посчитав его поведение самым настоящим предательством. Больше замуж она не выходила.