За что Ларису Удовиченко преследовали бандиты

Лариса Удовиченко официально была замужем три раза. Впервые она вышла замуж в студенческие годы. Брак был фиктивным: актрисе была нужна московская прописка. Тем не менее первый муж, Александр Панкратов-Белый, будущий режиссер, без раздумий согласившийся жениться на девушке, был в нее влюблен по-настоящему и втайне надеялся, что и Лариса его полюбит, а брак на самом деле состоится. Но, увы, его мечтам сбыться не было суждено: буквально через несколько дней Лариса от него ушла, а вскоре пара развелась. Вспоминать об этом браке Удовиченко не слишком любит, отмечая, что ей совестно за этот поступок.