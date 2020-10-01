Талызина рассказала о ссоре с Пугачевой 

В «Иронии судьбы» Талызина изначально должна была только сыграть эпизодическую роль подруги главной героини. Однако в итоге Эльдар Рязанов позволил ей полностью озвучить роль Барбары Брыльской — за исключением песен, которые должна была петь Пугачева.

Казалось бы, такая тонкая совместная работа предполагает и хорошие взаимоотношения — но не тут-то было. Две звезды рассорились и с момента премьеры наотрез отказываются общаться друг с другом. О том, что же произошло тогда между ними, Валентина Илларионовна рассказала в очередном выпуске программы «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой

Стоит отметить, что другими тогдашними партнерами по площадке у Талызиной тоже не сложилось. С ней, например, принципиально не поддерживает отношения Брыльска, обвинявшая актрису в пьянстве. Также, по словам Валентины Илларионовны, ходил слух, что она якобы била Барбару на съемках. А когда делали продолжение «Иронии судьбы», закончилась дружба 85-летней артистки с Лией Ахеджаковой, наотрез отказавшейся участвовать в проекте и назвавшей его участников «сволочами».