Стоянов высказался об отправке пожилых артистов домой 

«Если говорить о людях, то подобные меры оправданы, если, конечно, они временные. Если это все меры, которые связаны с защитой и жизнью людей. Только не надо все переворачивать в плоскость великих артистов. Я за великих артистов вообще как-то спокоен. У великих артистов нет проблемы, что им по крайней мере есть».