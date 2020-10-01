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Стоянов высказался об отправке пожилых артистов домой 

Teleprogramma.pro 34 минуты назад
Стоянов высказался об отправке пожилых артистов домой
Фото: Teleprogramma.pro
Народный артист России Юрий Стоянов в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказался о ситуации, когда людей старше 65 лет в столичном регионе, в том числе и актеров, отправляют сидеть дома в связи с новой вспышкой коронавируса.

«Если говорить о людях, то подобные меры оправданы, если, конечно, они временные. Если это все меры, которые связаны с защитой и жизнью людей. Только не надо все переворачивать в плоскость великих артистов. Я за великих артистов вообще как-то спокоен. У великих артистов нет проблемы, что им по крайней мере есть».

\Ранее глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский настоятельно рекомендовал всем столичным театрам пересмотреть репертуар и сделать так, чтобы все артисты старше 65 лет ушли домой на самоизоляцию.
В связи с этим театр «Ленком» снял из репертуара спектакли с актрисой Инной Чуриковой, которой 76 лет. При этом в октябре звезда все-таки появится на сцене — только в театре имени Вахтангова. Она сыграет в спектакле «Аудиенция».
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Комментарии
Актеры , Инна Чурикова , Юрий Стоянов , Александр Кибовский
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